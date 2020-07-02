Прямой эфир с Татьяной Короткевич, экс-кандидатом в президенты Беларуси. Поговорим о выборах -2020 и роли женщины в обществе

Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» проведет прямой эфир Татьяной Короткевич, которая в 2015 году участвовала в президентских выборах и была первой женщиной-кандидатом за всю историю Беларуси. Прямой эфир состоится во вторник, 7 июля, в 18 часов в аккаунте @kurjer.

Тема дискуссии посвящена актуальным событиям, которые касаются выборов президента-2020, а также роли женщины в обществе Беларуси.

Если у вас есть вопросы к Татьяне Короткевич — пишите их в комментариях под этим материалом.





