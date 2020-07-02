Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Прямой эфир с Татьяной Короткевич, экс-кандидатом в президенты Беларуси. Поговорим о выборах-2020 и роли женщины в обществе

Lampa
Lampa
0
Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» проведет прямой эфир в Instagram @kurjer с Татьяной Короткевич, которая в 2015 году участвовала в президентских выборах и была первой женщиной-кандидатом за всю историю Беларуси. Прямой эфир состоится во вторник, 7 июля, в 18 часов в аккаунте @kurjer.

Прямой эфир с Татьяной Короткевич, экс-кандидатом в президенты Беларуси. Поговорим о выборах -2020 и роли женщины в обществе
Татьяна Короткевич
Тема дискуссии посвящена актуальным событиям, которые касаются выборов президента-2020, а также роли женщины в обществе Беларуси.

Если у вас есть вопросы к Татьяне Короткевич — пишите их в комментариях под этим материалом.


Новости

Центризбирком ответил тем, кто требует перепроверить свои подписи

0
30 июня ЦИК огласил число принятых в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Наибольшее число «отбраковок» — у Виктора Бабарико (почти 200 тысяч) и Валерия...
Далее
Мнения

Своими словами о выборах-2020. Елена Улащик о Барабашках, которые хотят дестабилизировать страну

2
Жительница Слуцка Елена Улащик, заведующая магазином, рассказывает о том, что пока белорусы сидят на своих кухнях и боятся тихонько, их никто не трогает, а...
Далее
Новости

Центризбирком объяснил, почему у троих кандидатов насчитали больше подписей, чем те сдали

1
Центризбирком огласил число подписей, которые признали действительными за выдвижение кандидатов в президенты. При этом у нескольких кандидатов число заверенных подписей оказалось сильно выше того...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Слуцке продаётся фирменный сахар «Белпочты». Фотофакт

0

Идёт грозовой фронт. Какой будет погода в Слуцке на День Независимости-2020 и на выходных

0