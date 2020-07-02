Слуцкое молоко теперь разливают в Солигорске. На участке линии розлива молока проводят ремонт

Случчанин Вадим Мордвилко обратил внимание, что теперь молочную продукцию Слуцкого сыродельного комбината разливают в Солигорске. «Всё, нет больше слуцкого молока и кефира. Линию демонтировали, и уже неделю пьём молоко из Солигорска. Вот и обещание про то, что линию розлива молока в Слуцке не закроют», — сообщил читатель.

Что известно

На сайте госзакупок Слуцкий сыродельный комбинат провёл тендер на выбор организации, которая выполнит текущий ремонт участка розлива молока. По итогам конкурса ремонт выполняет УП «РегионИстСтрой». Сумма договора указана 124 тысячи 500 рублей. Ремонт выполняется за счёт собственных средств предприятия. Предварительно работы будут выполнены в течение двух месяцев: с 12 июня по 12 августа.

Для чего проводится ремонт

Руслан Лукашенко, первый заместитель гендиректора ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ответил «Кур`еру», что ремонт на линии розлива молока выполняется для усовершенствования конечного продукта. «Мы должны соответствовать современным требованиям и стандартам. После выполненного ремонта увеличится срок годности продукта. Сейчас молочная продукция временно разливается в Солигорском филиале. После завершения ремонта линия розлива молока в Слуцке будет работать в прежнем режиме», — добавил он.

Напомним, что ранее читатели неоднократно сообщали о том, что на Слуцком сыродельном комбинате планируют закрыть линию розлива молока. Однако руководство предприятия опровергало эту информацию, заверив, что объём производства молока только растёт и о закрытии линии речи не идёт.

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