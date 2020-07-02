Жители Слуцка рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь

Корреспондент «Кур'ера» вышла на улицы города и спросила у случчан, какие изменения и коррективы внёс коронавирус в их жизнь.

Анастасия

Елизавета

Наталья

Полина

Денис и Евгения

«Мне пришлось поменять работу. Я работала в общепите. Из-за коронавируса люди перестали заходить, и наша выручка стала сильно падать. Сотрудникам начали сокращать рабочее время, мне пришлось уволиться и искать другое место. Сейчас я работаю в кафе, и с наступлением лета люди стали чаще заходить к нам. Стало немного лучше».«Я работаю в женской консультации, и мне кажется, что у нас работы стало меньше — уменьшился поток пациенток. Но это не значит, что стало легче. Наоборот — сложнее физически. Нам приходится носить медицинскую спец­одежду, и ни капли воздуха через эту всю защиту не проходит. Ещё я стала реже ездить домой. Я в Слуцке на отработке. Раньше регулярно ездила повидаться с родными. Теперь езжу редко».«В основном коронавирус отразился на работе и учёбе. Я работаю в детском саду и чувствую, что работы у меня стало больше. В основном из-за профилактических мер, которые надо выполнять. На работе приходится ходить всё время в маске, это доставляет дискомфорт. Так как я учусь заочно в университете, то у нас перенесли экзамены на сентябрь, а лекции проводили дистанционно. Это было не очень удобно».«На меня и мою семью вирус никак не повлиял. Единственное, что стараемся меньше посещать людные места. В целом, конечно, коронавирус — это печально. Нет доверия к информации, потому что читаешь разное и не знаешь, во что верить. Одни пишут, что всего хватает в больницах, например, а при этом организациями собирают деньги. Из-за этого всего нет уверенности в завтрашнем дне, сложно планировать».«В целом вирус, конечно, оказывает влияние и в работе, и в жизни. Где-то ты чихнул или покашлял, то от тебя сразу отходят. У нас была такая ситуация. В начале вспышки коронавирус сильнее отражался на нашей жизни. Несколько месяцев назад мы даже были в самоизоляции. И в целом люди больше береглись. А сейчас смот­ришь, никто не стремится себя защитить. И смысл тогда нам оберегаться?»

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