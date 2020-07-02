Где и во сколько 3 июля в Слуцке ГАИ перекроет движение

В пятницу, 3 июля, Слуцк отметит День Независимости. Праздничные мероприятия в городе начнутся в 10 утра, а закончатся праздничным фейерверком, который запланирован на 23 часа. «Кур'ер» узнал, как будет перекрыто движение в этот день.

Как рассказал «Кур'еру» Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД, перекрывать движение планируется только на время проведения праздничного фейерверка — в 23 часа на 15 минут на улице Софии Слуцкой.

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В ТЕМУ. Фейерверк и праздничный концерт. Как Слуцк отметит День Независимости