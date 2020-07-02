С запада на Беларусь идёт грозовой фронт. Поэтому утром и днём 3 июля ожидаются ливни, ветер до 20 м/с, местами град. В Слуцке в этот день синоптики обещают дождь, вероятность грозы 90% и порывы ветра — до 4 м/с.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, погода стабилизируется. Днём — переменная облачность и без осадков. По ночам — туман и дымка.

Рклама

Температура воздуха в эти длинные выходные составит от +23 до +26°C.

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