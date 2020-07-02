ФК «Слуцк» сыграет на выезде против мозырской «Славии». Прогноз на матч

В пятницу, 3 июля, в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против мозырской «Славии». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Славия» (Мозырь). После сыгранного первого круга чемпионата Беларуси мозыряне идут в турнирной таблице идентично «Слуцку». Команды имеют одинаковое количество очков, а так же количество побед, ничейных результатов и поражений. Только по разнице забитых и пропущенных мячей мозыряне немного уступают случчанам.

В первом круге, в матче против «Слуцка», мозыряне показали неплохую игру, но рекордное количество назначенных пенальти (5 одиннадцатиметровых в матче) сыграло свою роль. Все голы в матче были забиты именно «с точки» (или на добивании). Напомним, что в том матче победу праздновали случчане со счётом 3:1.

В 15-ом туре чемпионата игроки «Славии» разгромно уступили «студентам» (которые отыграли 2/3 матча в меньшинстве) со счётом 5:0. И после такого результата, в предстоящем поединке, мозырянам нужно показать достойную игру на своём поле.

ФК «Слуцк». В последнем матче чемпионата случчане вновь проиграли, на этот раз — «Смолевичам» (2:1), хотя первыми открыли счёт именно «бело-синие». Так же игроки «Слуцка» имели возможность для сравнивания цифр на табло в концовке матча, но Алан Короев (полузащитник «Слуцка») попал в штангу.

Сразу же после матча, на послематчевой пресс-конференции, Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка») заявил, что подал в отставку после матча. Спустя несколько дней появилась и официальная новость о том, что Виталий Павлов всё-таки покинул расположение клуба. Виталий Бунос (председатель ФК «Слуцк») в одном из интервью рассказал о сложившейся ситуации: «Скажу только, что очень жаль расставаться с человеком, с которым работается комфортно. Будем с ним еще раз разговаривать». Как оказалось, решение Павлова было не обсуждаемым. Со вторника, 30 июня, исполнять обязанности главного тренера будет его помощник — Александр Кончиц.

В предстоящем поединке хозяева поля должны воспользоваться печальным положением «Слуцка». «Бело-синие» не побеждают уже восемь игр кряду и вдобавок потеряли своего рулевого. Мозырянам нужно брать реванш за проигранный матч в 1-ом туре чемпионата против «Слуцка», так же команде нужно сохранить лицо после разгрома от «Энергентика-БГУ».

Прогноз на матч. ФК «Славия» (Мозырь), фора 0.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.