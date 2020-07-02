В пятницу, 3 июля, Слуцк отметит День Независимости по сокращённой программе. С утра пройдёт церемония возложения цветов к братским могилам советских воинов, а вечером — праздничный концерт и фейерверк.

«Кур`ер» решил вспомнить, как День Независимости в Слуцке отмечали в 2019 году. По мнению случчан, в прошлом году была одна из самых запоминающихся программ.

В прошлой году День Независимости совместили с Днём города. В Слуцке прошли традиционные митинг и шествие. Возле Городского дома культуры показали масштабную реконструкцию освобождения Слуцка от фашистских оккупантов. В парке культуры и отдыха и во всём городе развернулись гулянья. Вспомните, как это было.