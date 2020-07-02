Центризбирком ответил тем, кто требует перепроверить свои подписи

30 июня ЦИК огласил число принятых в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Наибольшее число «отбраковок» — у Виктора Бабарико (почти 200 тысяч) и Валерия Цепкало (около 90 тысяч). После этого многие избиратели начали писать письма в территориальные комиссии и сам ЦИК с просьбой узнать «статус» своей подписи и учесть её. Однако, по мнению Центризбиркома, такие обращения бессмысленны, пишет Sputnik.

«В обращениях заявители требуют сообщить о порядке отбора подписей для проверки и подтвердить законность действий комиссий, проверить и подтвердить признание или непризнание именно их подписи недостоверной или учесть их подпись, если она не была учтена, в том числе в случаях, когда все подписи по соответствующему району в поддержку выдвижения определённого кандидата не были учтены соответствующей территориальной комиссией», — говорится в ответе ЦИК.

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Как отметили в Центризбиркоме, порядок подписей установлен в Избирательном кодексе. В комиссии напомнили: для проверки берут не менее 20% сданных подписей. Если от этого числа более 15% признаются «браком», то проверяются следующие 20%, если и там отбраковывают больше 15%, то не засчитывается ни одна подпись в районе.

«Указанная процедура применяется при проведении всех выборов, и в поступивших обращениях о фактах её нарушения не сообщается. Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию, предоставления ему копий материалов по проверке подписей и индивидуального или группового обжалования избирателями результатов проверок в судебном порядке. На практике это не может быть реализовано из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них», — заявили в Центризбиркоме.

Также в ЦИК подчеркнули, что нет правовых оснований и для удовлетворения обращений с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда ТИК отклонил все подписи по району или городу.

«Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты Республики Беларусь, в соответствии с частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты в соответствии с положениями части пятой статьи 681 Избирательного кодекса. Таким образом, правовых оснований для удовлетворения поступивших заявлений не имеется», — заключили в ЦИК.

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