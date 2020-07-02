Лето — время отпусков и поездок, а также жары, пробок, перегрева двигателя и прочих мелких неудобств, омрачающих радость от тепла. Поэтому автовладельцам не следует расслабляться. И в помощь им — наши советы.

Грамотная парковка

Собираясь в поездку, заранее подумайте о месте парковки. Если путь лежит в центр города, где может не найтись тени, то советуем запастись светоотражающим экраном, плёнкой или шторками, чехлом для рулевого колеса, чтобы уберечь салон от перегрева. Если в салоне имеются детские кресла, бустеры, сумки-переноски для животных, перед уходом из машины накройте их тканью или влажным полотенцем. Если есть возможность, все дела и поездки в жаркое время года планируйте на утренние часы.

Охлаждение салона

Все современные автомобили оснащены сис­темой кондиционирования или климат-контроля, но не все водители применяют их правильно. Так, садясь в нагретый салон, желательно сначала открыть двери и окна, чтобы дать воздуху проветриться, и лишь затем включать кондиционер. Эта процедура необходима не только для ускорения охлаждения салона, но и для предотвращения образования небольших трещин в уплотнителях ветрового стекла. Разница между уличной температурой и поддерживаемой в салоне не должна превышать 5 градусов.

Рклама

Много жидкости

При жаре человеку требуется не менее 3 лит­ров воды в день. Больше жидкости нужно и автомобилю, так как вода в аккумуляторе стремительно испаряется, приводя к его перегреву и закипанию. Поэтому водителю следует следить за уровнем электролита, чтобы не сломаться на дороге.

А ещё важно в жаркую погоду чаще мыть машину. Грязный кузов имеет свойство быстрее нагреваться под солнцем, тогда как отполированная поверхность отражает солнечные лучи.

Охлаждающая система

В жару показатель температуры охлаждающей жидкости может достигнуть красной зоны. Некоторые водители спешат открыть капот и расширительный бачок с антифризом.

Но поднимать капот можно не ранее чем через 10 минут после остановки авто, после чего оставить его в таком положении минимум на полчаса. Лишь после этого можно добавить воды или охлаждающей жидкости. Ситуацию можно предотвратить. Если увидели, что датчик близок к красной зоне, откройте окна и включите обогрев салона. Система получит дополнительный обдув.

Перегрев двигателя

Кондиционер в автомобиле не только повышает расход топлива, а также негативно влияет на систему охлаждения мотора. При активно работающем кондиционере необходимо постоянно следить за температурой двигателя и сразу выключать его, если стрелка слишком близка к красной зоне.

Дополнительными факторами перегрева двигателя могут стать плохое качество охлаждающей жидкости, слабо функционирующий термостат, наличие воздушных пробок в охлаждающей системе, неработающий вентилятор или засор в рубашке радиатора.

Тормозная система

Случается, что на сильной жаре на скорости при надавливании на педаль тормоза она словно бы выталкивает ногу обратно.

Дело в том, что надёжное функционирование тормозов сильно зависит от качества тормозной жидкости, температура кипения которой должна соответствовать рекомендациям производителя. Если игнорировать эти рекомендации, начнут перегреваться колодки, хуже соприкасаться с тормозным диском, и автомобилисту будет всё труднее выжимать педаль тормоза.

Уровень топлива

Любую предназначенную для нефтепродуктов ёмкость рекомендуется заполнять не более чем на 95%, так как при повышенной температуре топливо способно расширяться. Если не оставить пространство для «воздушной подушки», залив бак под завязку, то оно может либо перелиться через горловину и от малейшей искры возгореться, либо вследствие неравномерного поступления в бак вызывать ускоренный износ двигателя и деформацию крышки бензобака.

Состояние покрышек

Снижение давления в покрышках способствует их чрезмерному нагреву, что, в свою очередь, на жаре может привести к разрыву шины. Если такая неприятность случится на трассе и на приличной скорости, это может спровоцировать серьёзную аварию. Поэтому летом необходимо тщательно следить за покрышками.

Регулировать максимально допустимое давление следует в остывших покрышках, так как в холодном и нагретом состоянии уровень может существенно разниться.

Партнёр публикации:

Более подробная информация на сайте sto-avrora.by