Узнали, где и во сколько в Слуцке 3 июля не будут продавать алкоголь

В пятницу, 3 июля, случчан ждёт ограничение продажи алкоголя в местах массовых мероприятий. Так, запрет начнёт действовать с 18 часов и только в торговых точках, расположенных в радиусе 500 метров от Дома культуры.

Исключение составляет розничная торговля на объектах общественного питания в розлив. В остальных магазинах продажа будет разрешена.

«За два часа до начала мероприятий и непосредственно во время их проведения алкоголь не будет продаваться в торговых точках в радиусе 500 метров, прилегающих к месту проведения концерта», — сообщила «Кур'еру» Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по экономике.

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Ограничение на продажу алкоголя будет действовать до окончания праздничного концерта. Напомним, он закончится фейерверком, который начнётся в 23 часа.