Универмаг «Слуцк» приглашает : к 3 июля – три дня скидок

КУП «Универмаг «Слуцк» сердечно поздравляет жителей и гостей города с большим праздником — Днём Независимости Республики Беларусь.

Рклама

3,4 и 5 ИЮЛЯ в наших магазинах праздничные скидки на товары — до 50%.

Приглашаем за покупками:

Универмаг «Слуцк» -ул.Ленина, 175 — с 9.00 до 18.00.

«Дом торговли» — ул. Ленина, 138 — с 9.00 до 18.00.

«Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок) — с 8.00 до 15.00.

«Марк Формель» -ул.Ленина, 191- с 9.00 до 18.00.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568