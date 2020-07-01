Универмаг «Слуцк» приглашает: к 3 июля — три дня скидок

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КУП «Универмаг «Слуцк» сердечно поздравляет жителей и гостей города с большим праздником — Днём Независимости Республики Беларусь.

Универмаг «Слуцк» приглашает : к 3 июля – три дня скидок

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3,4 и 5 ИЮЛЯ в наших магазинах праздничные скидки на товары — до 50%.

Приглашаем за покупками:

  • Универмаг «Слуцк» -ул.Ленина, 175 — с 9.00 до 18.00.
  • «Дом торговли» — ул. Ленина, 138 — с 9.00 до 18.00.
  • «Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок) — с 8.00 до 15.00.
  • «Марк Формель» -ул.Ленина, 191- с 9.00 до 18.00.

Универмаг «Слуцк» приглашает : к 3 июля – три дня скидок

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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