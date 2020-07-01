Каким будет Слуцк после коронавируса. Взгляд слуцких девочек

Ещё две случчанки — 13-летняя Александра Кастюкевич и 5-летняя Устинья Нагорная — стали участницами нашего конкурса рисунков «Слуцк после коронавируса». Посмотрите, каким они видят наш город после завершения пандемии.

Александра Кастюкевич: «Из-за коронавируса стало больше мусора на улице»

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«Я решила изобразить стандартную проблему. Мой рисунок отображает отношение многих людей к порядку. Теперь стало появляться намного больше мусора на улицах города. Это и маски, и перчатки, и платки, и салфетки. Люди совсем обленились», — говорит Саша.

Девочка считает, что многие люди «ищут отмазки», чтобы не выбрасывать мусор в контейнеры. Например, «слишком далеко идти до мусорки, а я не хочу заразиться».

«Я немного боюсь коронавируса. Ведь никому не хочется расставаться с близкими или со своей жизнью. Я считаю, что это заболевание опасно. Но хочется верить в лучшее. Стоит соблюдать меры предосторожности, тем более это не так уж и сложно», — отмечает школьница.

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Устинья Нагорная: «Спасибо врачам за то, что помогают людям»

«Я нарисовала детей, которые после коронавируса идут в парк, кино, цирк. Я больше всего хочу попасть в цирк, там показывают разные интересные представления. На рисунке есть я и мои друзья — Оля и Авдей», — рассказывает девочка.

На рисунке Устинья символично изобразила конец пандемии тем, что нарисовала маски и антисептики на другой стороне берега. Дошкольница благодарит медиков за то, что они помогают людям, лечат их от коронавируса и сохраняют им жизнь.

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Итоги конкурса

Газета «Кур'ер» отметит всех участниц конкурса фирменными подарками. В ближайшее время организаторы свяжутся со всеми участницами и пригласят в редакцию.