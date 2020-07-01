Ранее «Кур`ер» опубликовал историю белорусской певицы Кати Волковой, которая поставила Слуцку «огромный дизлайк» за велосипедную инфраструктуру. А всё из-за высоких бордюров в городе.

Эта публикация активно обсуждалась в Instagram и во «ВКонтакте». Собрали мнения читателей, что они думают про велосипедную инфраструктуру в Слуцке.

Проблема есть, но не решается

Инна Шилович: «Это не первый случай. Мужчина пробил голову передней вилкой велосипеда. У нас не город, а непонятно что. То ли люди такие „абыякавыя“, то ли их просто не хотят слышать. Город живёт сам по себе, люди сами по себе. Инфраструктуры нет, в парке аттракционов нет… Были, но и тех выжили. Начинали строить, но до сих пор ничего не построили — это я об амфитеатре в парке, под который освобождали площадку и развалили „автодром“. Ребята на скейтах катаются на остановках общественного транспорта в 12-м городке или просто там, где место позволяет. На роликах — то же самое. Про велики я вообще молчу. Уже весь мир на великах, велопарковки и прочие условия, а у нас для людей ничего. А всё потому, что <…> должны молодые руководить, а не пенсионеры, которым ничего не хочется. У нас много талантливой молодёжи, которая может преподнести новые идеи и развитие».

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fishkarpik: «Екатерина, огромное спасибо за красивую техничную подачу огромной проблемы. Очень хотелось, чтобы посмотрели, как классно устроено в Литве. Возьмём, к примеру, Клайпеду (отдыхаем там у родственников). Все тротуары с велосипедными дорожками, по которым пешеходы не ходят принципиально, как вторая полоса на дороге только для обгона. Если вдруг заскочил, велосипедный гудок — и ты отскакиваешь, как нарушивший правила. А как там молодые мамочки грудничков на великах с прицепом катают — загляденье. Ляльки дрыхнут, а мамочки себя в форму приводят. Соседняя страна, но там действительно всё для людей».

Александр Шейко: «Внимательнее посмотрите, сколько детей катается на великах по городу. И падения, и аварийные ситуации бывают серьёзные. Просто об этом не пишут. Ну и ещё по себе знаю: едешь по тротуару на велике — мешаешь пешеходам, по проезжей — автомобилистам, поэтому приходится „низенько летать“, чтобы людям не мешать. <…> По-моему, Екатерина Волкова указала на отсутствие условий для езды на велосипеде в нашем городе. И она права. Надо строиться и развиваться. Вы разве против проспектов и библиотек, парков и скверов, зон отдыха в том числе с условиями для велосипедистов?»

spsportfan9: «Полностью с Вами согласен, Катя. Здесь нет велосипедистов, нет слепых инвалидов, нет „колясочников“… Совковый менталитет. Мы же не думаем о других! Стыдно за Слуцк».

julia_sasinovich: «Так и есть: бордюры высоченные, тротуары узкие, спусков никаких!»

alesia.gurina: «Есть велосипедная дорожка — от школы № 11 и до костёла! Но при этом по этой дорожке ходят как по тротуару, а рядом тротуар и там ездят велосипедисты! А замечание сделала, так чуть не убили! Не развита инфраструктура!»

tatsiana_savchenko: «Девиз „всё для людей“ — один из многих девизов-лозунгов, доставшихся нам с советских времён. Красивые слова, за которыми равнодушие и бездеятельность власть имущих».

Что сделали в Слуцке

Руслан Березовский: «Радует, что в этом году немного занизили бордюров. Хотелось, чтобы это продолжилось».

Виталь Пендаль: «Возле почты сделали бордюр хорошо, что можно проехать, не слезая с велосипеда, но правила ПДД запрещают так делать. Бывают нехорошие ситуации, и там ругаются водители автомобилей с велосипедистами».

Как вариант — пересадить чиновников с машин на велосипеды

kijko.s: «Да, Слуцк в этом плане полный <…>. Я бы пересадил некоторых чиновников с машин на велосипеды на месяц, чтобы прочувствовали».

siargeikulbitski: «Ды ўжо не адзін год гэту тэму падымалі і подпісы збіралі, але вынік — як бачыце. Ідэя з велапрабегам для чыноўнікаў вельмі класная. Хай бы раз на тыдзень кіраўніцтва разам з падначаленымі пратэсцілі веластруктуру горада, хоць бы па маршруту аўтобусаў, хоць бы цэнтральную вуліцу ад пачатку да канца. А то ездзяць раз на год паказушна на ровары па праезжай частцы ў атачэнні міліцыі, каб не задавілі».

volkovakate_official: «Если бы чиновники сами сели на велики, то вопрос бы сдвинулся! А так всё, что мы можем сделать, — это обсудить проблему в соцсетях».

Проблема в людях, а не в инфраструктуре

en.mit: «Я вот не управляю великом божественно, но с бордюров не падала. Да, проблема есть, но как она здесь преподнесена. Екатерина представила себя здесь гуру велосипедной езды, и в этом свете Слуцк в вашей истории просто днище для велосипедистов. Однако же, повторюсь, никто с бордюров не падает, несмотря на то, что проблема с неустановленными пониженными бортами в некоторых (не во всех, заметьте) местах города есть. Так, может, это не в Слуцке проблема вашего падения?!»

aleksei1977p: «Хороший у нас город. Да, нет возможности создать велосипедные дорожки. Бордюры, в большинстве, на съездах скошены. Сам „летаю“ на велосипеде с удовольствием и не падаю. Не умеете ездить — не заезжайте в Слуцк. Я люблю свой город».

paylikk: «Кто хочет, тот катается, а остальным то бордюры высокие, то тротуары узкие. Мой совет всем недовольным: езжайте в лес (буквально). Вернётесь другими людьми, заодно и навыки преодоления препятствий получите».

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