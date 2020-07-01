В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро пошли вверх из-за пандемии коронавируса и роста курса доллара. «Кур`ер» сравнил, как изменились цены в магазинах Слуцка на один и тот же набор продуктов, и высчитал «личную инфляцию» за год.

Мы сравнили, какие цены были в магазинах Слуцка в июле 2019 года, а какие — сегодня. Так, год назад общая стоимость этого продуктового набора составляла 68,19 рублей, а в 2020 году она выросла на 17% и уже равна 79,58 рублям.

Наименование товара 2019 г. 2020 г. Крупа гречневая (0,8 кг) 1,35 2,39 (77%) Крупа рис «Семейный» (0,9 кг) 1,85 2,69 (45%) Макаронные изделия «Спагетти» 1,17 1,25 (7%) Мука пшеничная в/с (2 кг) 2,23 2,59 (16%) Яйцо (С-1) 10 шт 1,99 2,29 (15%) Сахар песок (1 кг) 1,50 1,54 (3%) Сыр твёрдый 10,19−12,27 11,56 — 14,31 (13−17%) Тушка ЦБ заморож. 4,0 4,25 (6%) Колбаса Молочная Новая 6,85 8,89 (30%) Хек тушка заморож. 6,59 6,99 (6%) Путассу 3,49 2,89 (-17%) Сметана 26% 400г 2,29 2,49 (9%) Сливочное масло «Крестьянское» (180г) 2,79 2,99 (7%) Молоко «Вкусное» (1л) 1,12 1,29 (15%) Апельсин 3,75 4,29 (14%) Банан 2,19 2,89 (32%) Лимон 3,19 5,49 (72%) Лук репчатый 1,69 1,89 (12%) Томат 3,06 2,69 (-12%) Огурец 0,91 2,29 (152%) Картофель 0,95 1,29 (36%) Морковь 1,99 1,55 (-22%) Капуста 0,91 0,79 (-13%) Батон «Щара» 1,15 1,41 (22%) Хлеб «Сафийский» 0,99 1,17 (18%)

*проценты округлены до целых чисел

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