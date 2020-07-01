В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро пошли вверх из-за пандемии коронавируса и роста курса доллара. «Кур`ер» сравнил, как изменились цены в магазинах Слуцка на один и тот же набор продуктов, и высчитал «личную инфляцию» за год.

Мы сравнили, какие цены были в магазинах Слуцка в июле 2019 года, а какие — сегодня. Так, год назад общая стоимость этого продуктового набора составляла 68,19 рублей, а в 2020 году она выросла на 17% и уже равна 79,58 рублям.

Наименование товара 2019 г. 2020 г.
Крупа гречневая (0,8 кг) 1,35 2,39 (77%)
Крупа рис «Семейный» (0,9 кг) 1,85 2,69 (45%)
Макаронные изделия «Спагетти» 1,17 1,25 (7%)
Мука пшеничная в/с (2 кг) 2,23 2,59 (16%)
Яйцо (С-1) 10 шт 1,99 2,29 (15%)
Сахар песок (1 кг) 1,50 1,54 (3%)
Сыр твёрдый 10,19−12,27 11,56 — 14,31 (13−17%)
Тушка ЦБ заморож. 4,0 4,25 (6%)
Колбаса Молочная Новая 6,85 8,89 (30%)
Хек тушка заморож. 6,59 6,99 (6%)
Путассу 3,49 2,89 (-17%)
Сметана 26% 400г 2,29 2,49 (9%)
Сливочное масло «Крестьянское» (180г) 2,79 2,99 (7%)
Молоко «Вкусное» (1л) 1,12 1,29 (15%)
Апельсин 3,75 4,29 (14%)
Банан 2,19 2,89 (32%)
Лимон 3,19 5,49 (72%)
Лук репчатый 1,69 1,89 (12%)
Томат 3,06 2,69 (-12%)
Огурец 0,91 2,29 (152%)
Картофель 0,95 1,29 (36%)
Морковь 1,99 1,55 (-22%)
Капуста 0,91 0,79 (-13%)
Батон «Щара» 1,15 1,41 (22%)
Хлеб «Сафийский» 0,99 1,17 (18%)

*проценты округлены до целых чисел

Рклама

В тему. «Приходится себя ограничивать, смотреть по бюджету». Жители Слуцка рассказали, как ощутили рост цен на продукты

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