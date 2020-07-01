В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро пошли вверх из-за пандемии коронавируса и роста курса доллара. «Кур`ер» сравнил, как изменились цены в магазинах Слуцка на один и тот же набор продуктов, и высчитал «личную инфляцию» за год.
Мы сравнили, какие цены были в магазинах Слуцка в июле 2019 года, а какие — сегодня. Так, год назад общая стоимость этого продуктового набора составляла 68,19 рублей, а в 2020 году она выросла на 17% и уже равна 79,58 рублям.
|Наименование товара
|2019 г.
|2020 г.
|Крупа гречневая (0,8 кг)
|1,35
|2,39 (77%)
|Крупа рис «Семейный» (0,9 кг)
|1,85
|2,69 (45%)
|Макаронные изделия «Спагетти»
|1,17
|1,25 (7%)
|Мука пшеничная в/с (2 кг)
|2,23
|2,59 (16%)
|Яйцо (С-1) 10 шт
|1,99
|2,29 (15%)
|Сахар песок (1 кг)
|1,50
|1,54 (3%)
|Сыр твёрдый
|10,19−12,27
|11,56 — 14,31 (13−17%)
|Тушка ЦБ заморож.
|4,0
|4,25 (6%)
|Колбаса Молочная Новая
|6,85
|8,89 (30%)
|Хек тушка заморож.
|6,59
|6,99 (6%)
|Путассу
|3,49
|2,89 (-17%)
|Сметана 26% 400г
|2,29
|2,49 (9%)
|Сливочное масло «Крестьянское» (180г)
|2,79
|2,99 (7%)
|Молоко «Вкусное» (1л)
|1,12
|1,29 (15%)
|Апельсин
|3,75
|4,29 (14%)
|Банан
|2,19
|2,89 (32%)
|Лимон
|3,19
|5,49 (72%)
|Лук репчатый
|1,69
|1,89 (12%)
|Томат
|3,06
|2,69 (-12%)
|Огурец
|0,91
|2,29 (152%)
|Картофель
|0,95
|1,29 (36%)
|Морковь
|1,99
|1,55 (-22%)
|Капуста
|0,91
|0,79 (-13%)
|Батон «Щара»
|1,15
|1,41 (22%)
|Хлеб «Сафийский»
|0,99
|1,17 (18%)
*проценты округлены до целых чисел
Рклама
В тему. «Приходится себя ограничивать, смотреть по бюджету». Жители Слуцка рассказали, как ощутили рост цен на продукты
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.