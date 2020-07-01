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«Только на подгузники в месяц уходит 120 рублей». Насколько реально прожить на детское пособие, рассуждает мама из Слуцка

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Между мамами частенько слышу фразу «детских денег не хватает ни на что». И знаете, отчасти я солидарна с этим высказыванием. Всё дело в том, что «детские» деньги тратятся в зависимости от качества жизни семьи. Если брать из расчёта, что вся сумма декретных идёт на ребёнка, то уложиться можно. Однако у всех есть коммунальные платежи, у большинства и съёмные квартиры, а ещё и кушать надо.

Попробуем разобраться в ситуации. На своём примере расскажу, на что женщины тратят детское пособие.

Между мамами частенько слышу фразу "детских денег не хватает ни на что". И знаете, отчасти я солидарна с этим высказыванием. Всё дело в том, что "детские" деньги тратятся в зависимости от качества жизни семьи. Если брать из расчёта, что вся сумма декретных идёт на ребёнка, то уложиться можно. Однако у всех есть коммунальные платежи, у большинства и съёмные квартиры, а ещё и кушать надо.Ежемесячное начисление приходит в сумме 400 рублей с копейками.
Мы едим смесь средней ценовой категории. Пачка смеси 700 г стоит 20 рублей. В месяц требуется 4 упаковки, а это уже минус 80 рублей. Остаток 320 рублей. С памперсами мне меньше повезло — покупаю только гипоаллергенные подгузники. Их цена составляет за 64 штуки 60 рублей, в месяц требуется 1,5 пачки. Поэтому приходится брать 2. Это уже минус 120 рублей. Итог на карте — 200 рублей.

Если взять по минимуму, что в день, во время прогулки, ребёнок съедает одну детскую пюрешку и сок — это удовольствие стоит всего 3 рубля. Кажется, такая мелочь, а из расчёта 30 дней в месяце — это обходится в 90 рублей. Итого на карте остаётся 110 рублей.

Ребёнка нужно одевать. Недавно брала сыну пару летней обуви, покупка мне обошлась в 50 рублей, и это был недорогой магазин. На карте остаётся всего 60 рублей. Далее, я думаю, комментарии неуместны. Все понимают, сколько стоит игрушка, все понимают, какая стоимость детской одежды, даже в магазинах экономкласса.

Между мамами частенько слышу фразу "детских денег не хватает ни на что". И знаете, отчасти я солидарна с этим высказыванием. Всё дело в том, что "детские" деньги тратятся в зависимости от качества жизни семьи. Если брать из расчёта, что вся сумма декретных идёт на ребёнка, то уложиться можно. Однако у всех есть коммунальные платежи, у большинства и съёмные квартиры, а ещё и кушать надо.
Инфографика: Алиса Листапад
А теперь рассмотрим ситуацию, когда есть кредит, съёмная квартира, рассрочка и т. д. Насколько реально прожить за эти 400 рублей? Я думаю, не стоит расписывать этот вариант — всё и так понятно.
Не могу сказать, что в целом этих денег хватает на жизнь мамы и малыша. Только на ребёнка, и то, если малыш не аллергик. Мне очень помогает мама, плюс отец сына раз в месяц переводит денежку — лишним никогда не бывает.
И напоследок… Скажу так: если у ребёнка есть полноценная семья, где мама в декрете, а папа работает и старается для жены с ребёнком, то 400 рублей вполне может хватить, но если женщина поднимает малыша одна, то этой суммы просто не хватит.
Я всегда стараюсь какую-то копейку отложить на случай «мало ли». Немного, но всё же. Кстати, и вам советую.

Янина Баранникова, @barannikova_yanina

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.


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Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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