Единственное место для пикетов и митингов — площадка около Молодёжного центра. Места встреч с кандидатами — два помещения в Слуцке, а 14 — в деревнях и агрогородках района.



Это прописано в решении Слуцкого райисполкома.

Список помещений для проведения встреч кандидатов в президенты, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями:

Рклама

Зрительный зал Слуцкого городского Молодёжного центра — ул. Ленина, д. 158. Актовый зал СШ № 12 — ул. Тутаринова, д. 1. Актовый зал Гацуковской средней школы — аг. Гацук. Зрительный зал Бокшицкого сельского дома культуры — аг. Заполье, ул. М. Вечера, д. 16. Зрительный зал Греского сельского дома культуры — аг. Греск, ул. Минская, д. 52. Зрительный зал Козловичского сельского дома культуры — аг. Козловичи, ул. Центральная, д. 20а. Зрительный зал Леньковского сельского дома культуры — аг. Леньки, ул. Первомайская, д. 4. Зрительный зал Селищанского сельского дома культуры — д. Селище, ул. Колхозная, д. 3А. Зрительный зал Сорогского сельского дома культуры — д. Сороги, ул. Школьная, д. 8. Зрительный зал Танежицкого сельского дома культуры — аг. Танежицы, ул. Первомайская, д. 4. Зрительный зал Октябрьской сельской библиотеки-клуба — аг. Октябрь, ул. Школьная, д. 2А. Зрительный зал Мелешковского центра культуры и досуга — аг. Мелешки, ул. Комсомольская, д. 1. Зрительный зал Клепчанского сельского клуба — д. Клепчаны, ул. Горького, д. 3А. Зрительный зал Исернского сельского клуба — аг. Исерно, ул. Первомайская, д. 72. Зрительный зал Гольчичского сельского дома культуры — д. Гольчичи, ул. Центральная, д. 5А. Зрительный зал Лучниковского центра культуры — аг. Лучники, ул. Цикова, д. 5.

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