Без Цепкало, но с Бабарико. ЦИК: борьбу за кресло президента Беларуси продолжат шесть человек

Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей, борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек. Об этом сообщает ЦИК, передаёт БелТА.

По данным ЦИК, после проверок

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у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей;

у Виктора Бабарико — 165 744,

у Александра Лукашенко — 1 939 572,

у Анны Канопацкой — 146 588,

у Сергея Черечня — 143 109,

у Андрея Дмитриева — 106 841,

у Светланы Тихановской — 104 757.

Напомним, ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружились 106 841 подпись.

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