Людям старше 60 лет на общественный пляж лучше не ходить. Об этом, вслед за Минздравом, предупреждают слуцкие эпидемиологи. Они рассказали «Кур'еру», какие меры нужно соблюдать на пляже, чтобы отдых был безопасным, а риск подхватить коронавирус — минимальным.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха и на пляже рекомендуется:

Рклама

соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет;

людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями на пляж лучше не ходить совсем;

свежеприготовленные продукты брать с собой в индивидуальной чистой упаковке;

для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду;

купаться на специально оборудованных зонах рекреации.

Санитарные врачи рекомендуют читать актуальную информацию по мерам профилактики респираторных и других инфекций, о введении мер и сведения о рисках для здоровья на информационных стендах общественных зон отдыха.