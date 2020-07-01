Фейерверк и праздничный концерт. Как Слуцк отметит День Независимости

Опубликована программа празднования 3 июля в Слуцке.

10.00 — Церемонии возложения венков и цветов к братским могилам советских воинов и мирных граждан:

Рклама

на городском мемориальном комплексе Слуцка;

к памятнику Г. К.Жукову;

памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.

20.00−22.55. Праздничный концерт «Зямля мая, блакітны, дзіўны край!» (площадка у Слуцкого городского Дома культуры).

22.55. Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споём гимн вместе».

23.00. Праздничный фейерверк.