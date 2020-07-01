Центризбирком объяснил, почему у троих кандидатов насчитали больше подписей, чем те сдали

Центризбирком огласил число подписей, которые признали действительными за выдвижение кандидатов в президенты. При этом у нескольких кандидатов число заверенных подписей оказалось сильно выше того числа, которые они сами объявляли. TUT. BY попросил ЦИК разъяснить, как такое могло произойти.

Например, Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружились 106 841 подпись.

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В ЦИК говорят, что такого быть не может и что это значит, что претенденты в президенты сдали больше подписей, чем назвали журналистам.

— К тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи ещё сдавали дополнительно. Те цифры, которые указаны на сайте ЦИК, получены после проверки. То, что заявляли претенденты — тут надо смотреть дату, когда они это говорили, — сказал Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК.

— Анна Канопацкая вчера, отдавая документы в ЦИК, сказала TUT. BY, что сдала 110 тысяч подписей.

— Ну тут надо спрашивать у Анны Анатольевны, — отметил Толкач.

Сколько на самом деле претенденты сдали в комиссии подписей, в ЦИК будут знать после получения протоколов из территориальных комиссий — на следующей неделе.

— В любом случае количество достоверных подписей не может быть больше, чем количество сданных, здесь вы можете даже не сомневаться, что сдано такое количество подписей, — сказал Иван Толкач.

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