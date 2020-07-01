Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор

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Соседские войны из-за беседки
Беседка, из-за которой ругаются соседи, находится во дворе дома № 134 по улице Ленина. Днём в ней собирались пенсионеры, играли в домино, а вечером и ночью беседка становилась шумным «пьяным углом». Жалобы людей, под окнами которых находится строение, привели к тому, что скамейки и столы из беседки демонтировали, а во дворе установили новую. Но пенсионеры с такой заменой не согласны.
Как пенсионер зарабатывает на вениках
Виктору Ключеновичу 89 лет, живёт в Старобине. Последние 15 лет он вяжет веники. Ремесленник рассказал «Кур'еру», почему выбрал такое занятие, сколько удаётся заработать, какие веники лучше тонизируют, а какие — помогают при радикулите.
«В Греске хватает только магазинов»
Наша героиня Марина Леончик родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйдет замуж за колхозника, а сейчас с мужем живёт в агрогородке Греск.
Восемь фактов об освобождении Слуцка
Слуцк имел важное значение для минской группировки немецких войск. Стянутые сюда танки, артиллерия и пехота прикрывали Минск с юга. Зная об этом, советское командование дождалось подхода основных сил наступающих войск и наметило штурм Слуцка на 30 июня.
Инспектор ИДН о подростках, их родителях и неблагополучии
За что подростков ставят на учёт, что происходит в неблагополучных семьях, «Кур'еру» рассказал Дмитрий Густарник, участковый инспектор ИДН Слуцкого РОВД.
Какой натяжной потолок выбрать
Тканевый и ПВХ натяжные потолки имеют как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим и сравним все плюсы и минусы этих материалов.
Как в жару ездить на автомобиле
Лето — время отпусков и поездок, а также жары, пробок, перегрева двигателя и прочих мелких неудобств, омрачающих радость от тепла. Поэтому автовладельцам не следует расслабляться. И в помощь им — наши советы.
Как коронавирус повлиял на жизнь случчан
Корреспондент «Кур'ера» вышла на улицы города и спросила у случчан, какие изменения и коррективы внёс коронавирус в их жизнь.
Вырос чудо-урожай — фото срочно присылай!
«Кур'ер» объявляет о начале фотоконкурса «Мой чудо-урожай 2020». Мы ждём от участников снимков выращенных чудо-даров из садов и огородов и коротких рассказов о том, как им это удалось.
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