Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор

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Соседские войны из-за беседки

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото: Ольга Паздерина
Беседка, из-за которой ругаются соседи, находится во дворе дома № 134 по улице Ленина. Днём в ней собирались пенсионеры, играли в домино, а вечером и ночью беседка становилась шумным «пьяным углом». Жалобы людей, под окнами которых находится строение, привели к тому, что скамейки и столы из беседки демонтировали, а во дворе установили новую. Но пенсионеры с такой заменой не согласны.

Как пенсионер зарабатывает на вениках

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото: Владимир Амельченя
Виктору Ключеновичу 89 лет, живёт в Старобине. Последние 15 лет он вяжет веники. Ремесленник рассказал «Кур'еру», почему выбрал такое занятие, сколько удаётся заработать, какие веники лучше тонизируют, а какие — помогают при радикулите.

«В Греске хватает только магазинов»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото предоставила Марина Леончик
Наша героиня Марина Леончик родилась и выросла в Минске. Когда была подростком, маме всегда говорила, что никогда не выйдет замуж за колхозника, а сейчас с мужем живёт в агрогородке Греск.

Восемь фактов об освобождении Слуцка

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото из архива «Кур'ера»
Слуцк имел важное значение для минской группировки немецких войск. Стянутые сюда танки, артиллерия и пехота прикрывали Минск с юга. Зная об этом, советское командование дождалось подхода основных сил наступающих войск и наметило штурм Слуцка на 30 июня.

Инспектор ИДН о подростках, их родителях и неблагополучии

«Могут дерзить, но прекрасно понимают, что делают это на камеру». Слуцкий инспектор ИДН о работе с подростками и не только
Фото: Анастасия Улащик
За что подростков ставят на учёт, что происходит в неблагополучных семьях, «Кур'еру» рассказал Дмитрий Густарник, участковый инспектор ИДН Слуцкого РОВД.

Какой натяжной потолок выбрать

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Тканевый и ПВХ натяжные потолки имеют как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим и сравним все плюсы и минусы этих материалов.

Как в жару ездить на автомобиле

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Лето — время отпусков и поездок, а также жары, пробок, перегрева двигателя и прочих мелких неудобств, омрачающих радость от тепла. Поэтому автовладельцам не следует расслабляться. И в помощь им — наши советы.

Как коронавирус повлиял на жизнь случчан

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Анастасия. Фото: Регина Мартынюк
Корреспондент «Кур'ера» вышла на улицы города и спросила у случчан, какие изменения и коррективы внёс коронавирус в их жизнь.

Вырос чудо-урожай — фото срочно присылай!

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк
Фото: Жанна Авдеева
«Кур'ер» объявляет о начале фотоконкурса «Мой чудо-урожай 2020». Мы ждём от участников снимков выращенных чудо-даров из садов и огородов и коротких рассказов о том, как им это удалось.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 июля. Обзор, Слуцк

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