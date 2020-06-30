Минчанин выбросил из окна ребёнка, а потом прыгнул сам

Утром во вторник, 30 июня, мужчина вместе с маленькой девочкой выбросился из окна пятого этажа дома № 4 на улице Репина в Минске. Незадолго до этого он выбросил из окна ещё и собаку. Малышке не было и полутора лет. Об этом сообщает TUT.BY.

«В Минске около жилого дома по улице Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по Минску Сергей Паско», — рассказали в Следственном комитете.

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На место происшествия выезжали и пожарные: горела ванная комната в квартире на пятом этаже, из окон которой выбросился мужчина с ребёнком. Недавно на место трагедии прибежала мать девочки. Ею занимаются медики скорой помощи.

— Это сделал её первый муж. Квартира на самом деле на пятом этаже, но он вместе с ребёнком поднялся на десятый этаж на общий балкон, — рассказали TUT. BY местные жители.

Они же говорят, что сначала мужчина сбросил собаку, потом — ребёнка, а потом скинулся сам, а перед этим попытался устроить пожар в квартире бывшей жены.

Позже на место приехала бабушка погибшей девочки. Она кричала: «Что с моей внучкой?», ею также занялись медики.