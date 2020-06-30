Из-за некачественной воды в Минске возбудили уголовное дело за служебную халатность

Следователи устанавливают обстоятельства поступления некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

24 июня жильцы двух районов Минска стали массово обращаться в коммунальные и экстренные службы с сообщениями об ухудшении качества питьевой воды в квартирах.

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По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) УК РБ.

Сейчас допрашиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц. Для установления обстоятельств произошедшего создана следственная группа. Расследование находится на личном контроле начальника УСК по Минску.

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КОНТЕКСТ. Проблемы с водой у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска начались утром 24 июня. К полуночи на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные очереди. В магазинах воду разбирали мгновенно.

Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы.

Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был снят.

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды — в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

Сообщалось, что пострадавшие от грязной воды минчане смогут не платить за воду в июне.