Сжигали стариков заживо. Верховный суд отменил смертный приговор убийце из Слуцкого района

О том, как проходил суд, рассказывает «Вясна».

В 9.30 утра 30 июня в Верховном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на смертный приговор жителя Слуцкого района Виктора Скрундика, а также на приговоры обвиняемых по делу Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа.

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Но только 29-летнего Виктора Скрундика доставили в суд, закованным в наручники и одетым в спецодежду смертника с надписью «ИМН» (исключительная мера наказания).

Председательствует — судья Сергей Кондратьев. Один из судей в коллегии — Виктор Лаевский.

На заседании присутствовал Андрей Полуда, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни», а также журналисты.

Просил изменить квалификацию обвинения и смягчить приговор

В начале процесса Виктор Скрундик заявил ходатайство о вызове свидетелей — начальника РУВД и других подсудимых по делу (Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа). По мнению подсудимого, свидетели могли бы рассказать, как происходило преступление на самом деле. Но суд отклонил ходатайство.

Защитник Виктора Скрундика заявила ходатайство о неразглашении состояния здоровья подзащитного. Это ходатайство было удовлетворено.

Судья Виталий Лаевский зачитал обстоятельства дела и апелляционную жалобу, в которой Виктор Скрундик указал на неправильность избрания меры пресечения, нарушения в отношении него процессуальных норм белорусского законодательства и международных норм во время следствия, просил изменить квалификацию обвинения и смягчить приговор.

Также Виктор Скрундик ходатайствует о назначении психофизиологической экспертизы (полиграфа) для подтверждения достоверности изложенных в жалобе доказательств. Указывает, что во время следствия он себя оговорил под давлением, но не отметил, кто именно давил. Суд обратил внимание на тот факт, что в деле есть несколько явок с повинной Виктора Скрундика. Но подсудимый заявляет, что боялся других фигурантов дела, в частности Валентина Бушнина, поэтому брал всю вину на себя.

Виктор Скрундик утверждает, что свои первоначальные показания подписывал не глядя.

Гособвинитель Елена Демко спросила, почему подсудимый пытался потушить пожар и достать тело пострадавшего. Виктор Скрундик ответил, что пытался спасти деда, так как Валентин Бушнин сказал, что он, возможно, ещё жив.

Прокурор также утверждала, что в тюрьме была перехвачена бумага якобы от Скрундика, чтобы перераспределить вину на других подсудимых. Однако защитник возразил, что не было точно установлено, что бумагу написал Скрундик.

Прокурор высказалась против проведения экспертизы. Суд удалился для принятия решения по ходатайству. И после решил отклонить ходатайство о проведении психофизиологической экспертизы.

За сухими аргументами дела стоит судьба обычного человека

Виктор Скрундик зачитал с бумаги, что не признаёт себя виновным в убийстве 79-летнего Михаила Шугалея и 94-летнего Владимира Гаркавого, так как не знал, что они были живы в момент поджога их домов. Говорит, что родился и жил в той же деревне, не желал жителям зла, помогал им. Утверждает, что, если бы не содействовал следствию, всё бы списали на несчастный случай. Он раскаивается и хочет справедливого приговора для всех сообщников, просит прощения у родных убитых, говорит, что каждый день просыпается с мыслью о случившемся. Просит суд заменить смертную казнь на лишение свободы.

Защитник указал на то, что такие дела всегда вызывают споры и аргументы сторонников и противников смертной казни. Однако бесспорно, что по делам, где наказанием может быть высшая мера, международными нормами предусмотрены гарантии справедливого судебного разбирательства. Соблюдение международных стандартов очень важно, так как в противном случае можно говорить о произвольном лишении человека жизни. Адвокат считает, что нужно было провести более тщательное судебное разбирательство ещё в суде первой инстанции, так как были нарушены права и презумпция невиновности Виктора Скрундика, была предоставлена неправильная юридическая квалификация действиям обвиняемого, так как он только поджигал дома, а по показаниям свидетелей убийства совершал Валентин Бушнин. Поэтому наказание, вынесенное Виктору Скрундику, чрезмерно строгое. Защитник сожалеет, что ходатайство о проведении экспертизы отклонили, так как, по её мнению, было бы понятно, кто на самом деле совершил преступление. Указывает на то, что Бушнин угрожал Скрундику: говорил, что отсидел больше его, на каждой «зоне» есть у него друзья и он доберётся до Виктора, если тот себя не оговорит.

Защитник Виктора Скрундика обратил внимание судей на то, что осуждённый — достаточно молодой человек и ранее не привлекался к уголовной ответственности по статьям, связанным с преступлениями против человека. Говорит, что за сухими аргументами дела стоит судьба обычного человека, а в данном случае — не только судьба, но и жизнь.

Другие версии Скрундик начал выдвигать, когда была вынесена смертная казнь

В своём выступлении гособвинитель Алена Демко говорит, что за такие действия, которые совершил Виктор Скрундик, предусмотрена смертная казнь. Суд первой инстанции скрупулёзно изучал обстоятельства дела, а обвиняемый последовательно и правдоподобно рассказал о совершённых преступлениях. Другие версии произошедшего Виктор Скрундик начал выдвигать только тогда, когда была вынесена смертная казнь.

Прокурор говорит, что он «как ветер»: у него нет ни семьи, ни детей. А у Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — есть дети и семьи. Елена Демко утверждает, что адвокат цинично говорит, что Скрундик не знал, что совершает преступление по отношению к заведомо престарелым, а это является отягчающим обстоятельством. Говорит, что «слуцкая банда» якобы терроризировали всю округу. Указывает на то, что процессуальных нарушений не было и предыдущие адвокаты по назначению не говорили о том, что какие-либо нарушения были. Просит оставить вынесенные наказания всем осуждённым без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Судебная коллегия удалилась на совещание.

В 14.30 коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику.