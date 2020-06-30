Проверка подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Что известно на данный момент

Территориальные избирательные комиссии завершили проверки подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. В последний день заседания районных комиссий — 29 июня — со всей страны поступали сообщения о признании недействительными подписей, собранных за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Порой после проверки подписей, собранных в одном районе города, не учитывали всю пачку, а это от 1,2 тысячи до 47 тысяч подписей за претендента.

TUT.BY собрал всю информацию, которая известна на данный момент.

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Что было вчера?

29 июня районные избирательные комиссии весь день проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписи. Подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало массово признавали недействительными.

Не признали подписи:

Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признала 4870 подписей за Виктора Бабарико и 1956 подписей за Валерия Цепкало;

Светлогорская районная избирательная комиссия не признала 1577 подписей за Валерия Цепкало;

во Фрунзенском районе Минска избирательная комиссия не признала 47 тысяч подписей за Виктора Бабарико и 17,8 тысячи за Валерия Цепкало;

В Московском районе Минска избирательная комиссия по итогам двух проверок не признала 30 341 подпись за Виктора Бабарико;

в Октябрьском районе Витебска избирательная комиссия не признала 1221 подпись за Валерия Цепкало;

в Борисове избирательная комиссия не признала 1553 подписи за Виктора Бабарико и 898 подписей за Валерия Цепкало;

в Ленинском районе Гродно избирательная комиссия не признала 6527 за Валерия Цепкало;

в Октябрьском районе Гродно за Виктора Бабарико не признали 7268 подписей;

в Железнодорожном районе Витебска за Виктора Бабарико не признали 1508 подписей.

Что известно на данный момент?

Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Это неполные данные.

Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают, что вывесят всю информацию в течение дня, пока информации нет.

Светлана Тихановская сказала TUT. BY, что пока данных о забракованных подписях у нее нет.

За что вообще могут забраковать подписи?

фиктивные подписи (выполненные от имени несуществующих лиц и выдаваемые за действительные);

подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом;

подписи лиц, не обладающих избирательным правом;

подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответствующие действительности;

подписи избирателей, собранные до установленного срока выдвижения кандидатов;

подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют одно или несколько требуемых настоящим Кодексом данных;

подписи избирателей, если данные о них внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом, а также подписи, даты внесения которых выполнены избирателями несобственноручно;

все подписи избирателей в подписном листе, если подписи собраны лицом, не являющимся членом инициативной группы, или если подписной лист не заверен членом инициативной группы либо заверен другим членом инициативной группы, не собиравшим эти подписи;

подписи избирателей, собранные с нарушением требований части десятой настоящей статьи.

Согласно ст. 61 Избирательного кодекса недостоверными подписями считаются:

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.

В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.

Проверить достоверность подписей избирателей в подписных листах при необходимости в пятидневный срок могут также областные и Минская городская комиссии по выборам президента.

Сколько подписей подали в ЦИК претенденты в президенты

Виктор Бабарико — 365 тысяч подписей;

Валерий Цепкало — 160 тысяч подписей;

Светлана Тихановская — более 100 тысяч подписей;

Анна Канопацкая — 110 тысяч подписей;

Андрей Дмитриев — 107 тысяч подписей;

Сергей Черечень — 106 тысяч подписей.

О том, сколько сдал в комиссии подписей Александр Лукашенко, не сообщалось, но собрал он, по словам руководителя инициативной группы, порядка 2 миллионов подписей.

Что будет дальше?

Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.

РАНЕЕ. Уже 100 000 подписей за Бабарико признали недействительными

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