Вероника, выпускница одной из школ Слуцка, поссорилась с родителями из-за того, что они запрещают ей поступать на факультет международных отношений, а настаивают, чтобы она «шла в педагоги или врачи». Почему так происходит и как не конфликтовать с родителями из-за выбора профессии, «Кур'еру» рассказала психолог Марина Чижик.

Вероника — единственная дочь в семье, её мать — медработник, а отец — строитель. В марте, когда Вероника сказала, что собирается поступать в БГУ на факультет международных отношений, в семье разгорелся скандал. Мать с отцом настаивают, чтобы девушка стала педагогом или врачом.

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Мать мечтает, чтобы дочь пошла «по её стопам», и убеждает, что в медицине у неё есть связи и можно будет найти приличное место. А устроиться без связей по какой-то непонятной профессии — нереально.

«В итоге пойдёшь работать продавцом», — говорит она. Отец соглашается с матерью и говорит, что «если не врачом, то хотя бы учителем», и доказывает, что учителя везде нужны и с этой профессией дочь без работы точно не останется. «Эта работа достойна для девушки и «непыльная», — говорит он.

Вероника не хочет быть медработником, каждый день общаться с больными. «Воспитывать и учить мне тоже совсем не нравится, — говорит она. — Мне легко даются языки. Хочу посмотреть мир, побывать в других странах. Я не хочу замыкаться в одном месте, лучше попробовать себя в новых обстоятельствах, знакомиться с разными людьми».

Прежде чем объявить своё решение родителям, Вероника изучила специальности в БГУ и решила, что профессия «специалист по международным отношениям, переводчик-референт» — это то, что ей нужно. Девушка уверена в своих знаниях и считает, что средний балл аттестата 8,6 позволит ей поступить на эту специальность.

Друзья Веронику поддержали, а родители — нет. Отец считает её неприспособленной, а мать боится, что единственная дочь уедет за границу и они останутся одни.

Кроме того, родители уверены, что на этот факультет «невозможно поступить» и «непонятно, чем толком заниматься», а главное — помочь в дальнейшем некому, ведь связей в этой сфере у них нет. Аргументы девушки родители не воспринимают, мать уговаривает со слезами, а отец более категоричен: «Не разрешаю».

По словам Вероники, ей сейчас очень тяжело: убедить родителей она не может, а отступать от своего решения не хочет. Споры не умолкают в семье несколько месяцев.

Как строить диалог о выборе профессии

«Обеим спорящим сторонам нужно отойти от категоричных решений, а попытаться понять аргументы друг друга, насколько они основательны, — считает психолог Марина Чижик. - Если оставаться на позиции «хочу — не хочу» — убедить родителей девушке вряд ли удастся. То, что девушка сопротивляется давлению и мнению родителей, — это хорошо. Хотя взвесить собственные силы и представлять риски тоже не лишне.

Почему родители настаивают

Принятие решения за ребёнка — одна из самых распространённых ошибок родителей. Уверенность, что они знают лучше, какую профессию выбрать, строится на их личном жизненном опыте. Как правило, они стремятся оградить детей от проблем в дальнейшем, а потому предлагают наиболее доступный вариант. Переубедить их — нелёгкая задача, хотя вполне выполнимая.

Как отстоять свой выбор

К разговору с родителями девушке нужно серьёзно подготовиться, изучить все детали обучения и обдумать аргументы. Важно с уважением отнестись к тревогам родителей и внимательно выслушать их. Сильными сторонами в разговоре могут стать доказательства того, что она знает о сложностях, с которыми ей придётся столкнуться, и показать готовность к самостоятельной жизни, решению финансовых вопросов в том числе.

Возможно, что её аргумент «посмотреть мир» больше всего напугал родителей. Ей важно не только изучить конкурс на эту специальность, но и поговорить с выпускниками, узнать, чем они занимаются на практике, сколько получают и насколько это соответствует её ожиданиям.

Родителям важно показать, что это не спонтанный, а осознанный выбор. Объяснить, почему не подходят профессии, предложенные родителями, но не на уровне «нравится — не нравится», а доказательно.

Нужно подчеркнуть свои склонности к определённым занятиям: легко осваиваю иностранные языки, хорошо контактирую с людьми, не боюсь новых мест. Ведь родители должны понять, что их ребёнок готов к самостоятельной жизни. Можно высказать готовность к подработке во время учёбы, об умении вести быт, распоряжаться финансами.

Рано или поздно родители смирятся с выбором, если Вероника будет излучать уверенность и заинтересованность и настойчиво идти к своей цели.

Что должно насторожить родителей

Родителям важно понять, что если не дать дочери шанс сделать самостоятельный выбор, то велика вероятность того, что в будущем они услышат упрёки из-за нелюбимой работы.

В разговоре о будущей профессии родителей должны насторожить ответы: «Не знаю, там посмотрим, потом будет видно, подруга идёт и я за компанию…». В таком случае им стоит уделить больше внимания выбору профессии и рассмотреть другие варианты. Вмешиваться нужно в случаях, если вы видите, что способности ребёнка не соответствуют, если он идёт с кем-то за компанию, боится высказать своё мнение, если ему всё равно, куда поступать. Нужно терпеливо объяснять и разговаривать.

Сориентироваться в выборе специальности дополнительно помогут тесты, которые есть в интернете:"Карта интересов", опросник Д.Голланда. Их результаты помогут оценить склонности к той или иной профессии".