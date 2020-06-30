Уже 100 000 подписей за Бабарико признали недействительными

Во Фрунзенском районе Минска забраковали все подписи за потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, пишет в Facebook юрист Юрий Чаусов.

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты в районе было собрано 47 190 подписей, за Цепкало — 17 853. «В обоих случаях по итогам двух туров проверки были признаны недействительными по 16% проверенных подписей — в итоге были забракованы все», — отмечает Чаусов.

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Получается, что во Фрунзенском районе столицы «срезали» 1/11 от всех собранных подписей за Виктора Бабарико, пишет «Еврорадио». Ещё больше пострадал Валерий Цепкало, так как он сдал около 160 тысяч подписей. А если учитывать информацию, что подписи бракуют и в других городах (например, в Гомеле и в Борисове), то на момент регистрации в ЦИК могут заявить, что нужных 100 тысяч подписей уже не хватает.

Интересно, что за Александра Лукашенко во Фрунзенском районе собрали 52 578 подписей, не намного больше, чем за Бабарико. Однако подписи за выдвижение главы государства признаны действительными. Действительными признали 16 972 подписи Анны Конопацкой, 9818 подписей Андрея Дмитриева и 7253 подписи Светланы Тихановской.

В Московском районе Минска признали недействительными все 30 341 подпись за Виктора Бабарико. Об этом сообщает представитель штаба экс-банкира Эдуард Шелег. По его словам, все подписи были выверены и проверены.

За Лукашенко поданы 40 102 подписи, из них недействительны — 70. У Дмитриева признаны действительными 6864 подписи, Канопацкой — 3346, Тихановской — 3384, Цепкало — 7778, Череченя — 22 615 подписей, дополняет «Наша Нива».

Известно также, что полностью забракованы подписи за Бабарико и Цепкало в Борисове, Жлобине, Светлогорске, в районах Витебска и Гомеля. Оба выдвиженца собираются оспаривать ситуацию в суде.

Всего, по данным «Нашей Нивы», уже 100 тысяч подписей за Бабарико признали недействительными.

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