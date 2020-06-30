Во вторник, 30 июня, пресс-служба СФК «Слуцк» официально заявила о том, что Виталий Павлов больше не является главным тренером клуба. Напомним, о своём намерении покинуть клуб Павлов заявил на прошлой неделе после поражения от «Смолевичей» (1:2).

После отставки Виталия Павлова исполнять обязанности главного тренера будет Александр Кончиц.

СПРАВКА. Виталий Павлов руководит ФК «Слуцк» с 2017 года. Самое лучшее достижение в чемпионате у команды — 7-е место (сезон-2017), в Кубке Беларуси сезона-2016/17 команда дошла до полуфинала, где уступила солигорскому «Шахтёру» 2:3 по сумме двух матчей. Также в текущем сезоне Виталий Павлов был назван лучшим тренером апреля.

После первого круга чемпионата Беларуси-2020 ФК «Слуцк» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, и на данный момент команда не может победить уже восьмую игру кряду. Кроме того, у клуба есть большие финансовые трудности.