Кто такой генерал Плиев, что связывает его со Слуцком и почему о нём мы вспоминаем именно сегодня

Исса Плиев — советский генерал армии, дважды Герой Советского Союза, кавалерист. Участник Великой Отечественной и советско-японской войн. Мемориальная доска этому генералу сегодня открывается в Слуцке. А ещё в нашем городе есть улица имени Плиева.

Исса Плиев родился в 1903 году в осетинском селе Старый Батакоюрт в очень бедной многодетной семье. Окончил начальную школу и работал батраком.

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В 1922 году, когда Плиеву было 18 лет, его призвали в Красную Армию. Так началась его военная карьера. С 1923 по 1926 год Плиев учился в Ленинградской военной школе. С 1930 по 1933 год — в Военной академии имени Фрунзе.

Служил в Краснодаре, Украине, Монголии. С 1939 года командовал кавалерийским полком. В 1940 году снова поступил в академию.

Когда началась война, его выпустили из академии досрочно и назначили командовать дивизией. Командуя дивизией, он лично ходил в атаки и разведки, несмотря на то, что был генералом. В конце 1941 года его уже назначили командовать кавалерийским корпусом. Участвовал во многих знаменитых сражениях, в том числе в битве за Смоленск, Москву, Сталинградской и Курской битвах. Освобождал Одессу.

В начале лета 1944 года кавалерийский корпус и конно-механизированная группа, которыми командовал Плиев, были переданы на 1-й Белорусский фронт. Там Исса Александрович принял участие в Белорусской стратегической наступательной операции. В ходе этой операции освободили Слуцк и другие города.

После этого воевал в Венгрии, Чехии и Словакии. Затем участвовал в советско-японской войне.

В 1962 году войска возглавляемого Плиевым округа приняли участие в подавлении выступлений новочеркасских рабочих. Во время Карибского кризиса в 1962—1963 годах командовал Группой советских войск на Кубе. Умер в 1979 году в Москве.

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