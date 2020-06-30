Внезапно умер учитель физкультуры. Слуцкие кадеты выражают соболезнование родным и близким

«Никогда не знаешь, когда это случится. Бывает, что люди готовятся к этому. Но здесь полная неожиданность. 29 июня 2020 года не стало нашего учителя физической культуры Козловского Валерия Михайловича. Врачи сказали, что «оторвался тромб и сердце не выдержало».

Этот человек отдавал теплоту своего сердца детям практически всю жизнь. После завершения спортивной карьеры (мастер спорта международного класса) работал в образовании. В кадетском училище — со дня его основания, почти 10 лет. Вот это почти… Жизнь оборвалась, и многое не успел, а планы строились, и они выполнились бы.

Рклама

Скорбим об утрате. Соболезнуем родным и близким Валерия Михайловича. Вечная память Учителю", — написали воспитанники Минского областного кадетского училища в Слуцке.