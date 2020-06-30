Посмотрите на потрясающие работы слуцких фотографов

Фотографии помогают сделать некоторые моменты жизни незабываемыми в прямом смысле слова. Поэтому перед значимым событием важно найти хорошего фотографа, чтобы потом, смотря на фото, насладиться приятными воспоминаниями, а не думать о том, что ракурс снимка мог быть получше. На просторах интернета много хороших фотографов, и Lampa нашла тех, кто работает в Слуцке. Посмотрите на работы талантливых ребят и насладитесь online фотовыставкой.
Валентина Пичугина
Дарья Король
Ольга Маслюченко
Денис Бондарев
Марина Линкевич
Алина Самусевич
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