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Посмотрите на потрясающие работы слуцких фотографов

Lampa
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Фотографии помогают сделать некоторые моменты жизни незабываемыми в прямом смысле слова. Поэтому перед значимым событием важно найти хорошего фотографа, чтобы потом, смотря на фото, насладиться приятными воспоминаниями, а не думать о том, что ракурс снимка мог быть получше. На просторах интернета много хороших фотографов, и Lampa нашла тех, кто работает в Слуцке. Посмотрите на работы талантливых ребят и насладитесь online фотовыставкой.

Валентина Пичугина

Валентина Пичугина

Телефон:
(8029) 147 85 15 (А1, вайбер),
(8029) 702 6 736 (МТС)

Соц. сети:
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Дарья Король

Дарья Король

Телефон:
(8029) 302 09 94

Соц. сети:
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Ольга Маслюченко

Ольга Маслюченко

Телефон:
(8044) 715 51 03

Соц. сети:
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Денис Бондарев

Денис Бондарев

Телефон:
(8044) 796 01 35

Соц. сети:

Instagram

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Марина Линкевич

Марина Линкевич

Телефон:
(8029) 621 25 64

Соц. сети:

Instagram

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Алина Самусевич

Алина Самусевич

Телефон:
(8033) 602 44 63

Соц. сети:
ВКонтакте
Instagram

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Если вы фотограф и хотите стать участником нашей фотовыставки — звоните по телефонам (8029) 578 98 16, (8025) 966 44 50 или пишите в direct @lampa_slutsk


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По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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