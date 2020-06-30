Посмотрите на потрясающие работы слуцких фотографов

Валентина Пичугина

Фотографии помогают сделать некоторые моменты жизни незабываемыми в прямом смысле слова. Поэтому перед значимым событием важно найти хорошего фотографа, чтобы потом, смотря на фото, насладиться приятными воспоминаниями, а не думать о том, что ракурс снимка мог быть получше.На просторах интернета много хороших фотографов, и Lampa нашла тех, кто работает в Слуцке. Посмотрите на работы талантливых ребят и насладитесь online фотовыставкой.

Валентина Пичугина Телефон:

(8029) 147 85 15 (А1, вайбер),

(8029) 702 6 736 (МТС) Соц. сети:

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Дарья Король

Дарья Король Телефон:

(8029) 302 09 94 Соц. сети:

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Ольга Маслюченко

Ольга Маслюченко Телефон:

(8044) 715 51 03 Соц. сети:

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Денис Бондарев

Денис Бондарев Телефон:

(8044) 796 01 35 Соц. сети: Instagram

Марина Линкевич

Марина Линкевич Телефон:

(8029) 621 25 64 Соц. сети: Instagram

Алина Самусевич

Алина Самусевич Телефон:

(8033) 602 44 63 Соц. сети:

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Если вы фотограф и хотите стать участником нашей фотовыставки — звоните по телефонам (8029) 578 98 16, (8025) 966 44 50 или пишите в direct @lampa_slutsk



