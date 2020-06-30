Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

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Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер 7 июня 2020 года. В последние годы жизни он создавал рисунки — реконструкции памятников родной Случчины, которые не сохранились или были уничтожены. Рисунки Басалыги опубликовала «Наша Ніва».

РАНЕЕ. Умер известный белорусский художник Владимир Басалыга. Он родом из Слуцка

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Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

В ТЕМУ. Уладзімір Басалыга: «Караткевіч называў мяне беларускім Каналетта«

СПРАВКА. Владимир Басалыга окончил Минское художественное училище имени Глебова (1960) и Белорусский театрально-художественный институт (1967). Работал главным художником Управления художественной промышленности Министерства местной промышленности БССР (1967−1971), главным художником Художественного фонда БССР (1971−1980).

По его собственным словам, был уволен после доноса в КГБ. Басалыгу обвинили, что он критиковал полководца Александра Суворова, который подавил восстание Тадеуша Костюшко. После этого художник девять лет был безработным.

Преподавал в Белорусской академии искусств: старший преподаватель (1989−1992), декан, доцент художественного факультета (1992−1999). Затем работал в Белорусском союзе художников: заместитель председателя (1999−2001), председатель (2001−2007).

Работал в техниках литографии, афорта, линагравюры, акварели. Оформлял книги Владимира Короткевича и Ларисы Гениюш, издание «Гравюры Франциска Скорины».

Именно Владимир Басалыга нашёл работы знаменитой художницы Алены Киш, которые долгое время являлись неизвестными. 11 из них он передал в Заславский музей, оставив несколько картин в семейной коллекции. Кроме этих работ, сохранилась лишь одна фотография Киш (из её паспорта), да отрывистые рассказы о ней. Воспоминания Басалыги вошли в спектакль «Прымітывы», который посвящён судьбе этой художницы.

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