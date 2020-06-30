Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер 7 июня 2020 года. В последние годы жизни он создавал рисунки — реконструкции памятников родной Случчины, которые не сохранились или были уничтожены. Рисунки Басалыги опубликовала «Наша Ніва».

РАНЕЕ. Умер известный белорусский художник Владимир Басалыга. Он родом из Слуцка

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СПРАВКА. Владимир Басалыга окончил Минское художественное училище имени Глебова (1960) и Белорусский театрально-художественный институт (1967). Работал главным художником Управления художественной промышленности Министерства местной промышленности БССР (1967−1971), главным художником Художественного фонда БССР (1971−1980).

По его собственным словам, был уволен после доноса в КГБ. Басалыгу обвинили, что он критиковал полководца Александра Суворова, который подавил восстание Тадеуша Костюшко. После этого художник девять лет был безработным.

Преподавал в Белорусской академии искусств: старший преподаватель (1989−1992), декан, доцент художественного факультета (1992−1999). Затем работал в Белорусском союзе художников: заместитель председателя (1999−2001), председатель (2001−2007).

Работал в техниках литографии, афорта, линагравюры, акварели. Оформлял книги Владимира Короткевича и Ларисы Гениюш, издание «Гравюры Франциска Скорины».

Именно Владимир Басалыга нашёл работы знаменитой художницы Алены Киш, которые долгое время являлись неизвестными. 11 из них он передал в Заславский музей, оставив несколько картин в семейной коллекции. Кроме этих работ, сохранилась лишь одна фотография Киш (из её паспорта), да отрывистые рассказы о ней. Воспоминания Басалыги вошли в спектакль «Прымітывы», который посвящён судьбе этой художницы.