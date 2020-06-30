Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» проведёт бесплатную консультацию

Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и входящие в состав филиала бюро 2 июля 2020 года c 9 до 16 часов проведут акцию по бесплатному дистанционному консультированию заинтересованных лиц.

Акция приурочена к 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Рклама

В ходе бесплатного дистанционного консультирования обратившиеся граждане и субъекты хозяйствования могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию унитарного предприятия.

Контакты

Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» — (8 1 795) 2 80 89, 8 1 795 5 36 20;

— (8 1 795) 2 80 89, 8 1 795 5 36 20; Клецкое бюро — (8 1 793) 5 00 03,

— (8 1 793) 5 00 03, Копыльское бюро — (8 1 719) 5 14 05,

— (8 1 719) 5 14 05, Любанское бюро — (8 1 794) 5 54 65,

— (8 1 794) 5 54 65, Солигорское бюро — (8 0174) 238 420,

— (8 0174) 238 420, Стародорожское бюро — (8 1 792) 5 56 97.

Справки по телефонам: (8 1 795) 5 36 20, (8 1 795) 5 38 05.

Слуцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» УНП 600 154 887