«Люди с радостью выбрасывают защитные маски в мусорку». Конкурс «Слуцк после коронавируса» подходит к концу

Ещё один рисунок на конкурс редакции «Слуцк после коронавируса» прислала 11-летняя Сабина Грицкевич. На бумаге она изобразила девушку, которая выбрасывает в мусорный контейнер медицинскую защитную маску. Девочка уверена, что люди уже устали их носить.

«Я думаю, что после коронавируса люди перестанут соблюдать дистанции в магазинах и школах, начнут открываться кафе, аквапарки. И все снова начнут приглашать друг друга в гости и веселиться, как и прежде. Для меня же коронавируса не было и нет. И я его не боюсь, потому что мысли материальны», — говорит школьница.

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Конкурс рисунков и иллюстраций «Слуцк после коронавируса» подходит к концу. Если вы желаете поучаствовать — у вас есть время до 1 июля. Присылайте ваши работы на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer. Авторы лучших работ получат фирменные подарки от газеты «Кур'ер».