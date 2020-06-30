Жителю Слуцка Виктору Площадному 83 года, его трудовая биография связана с геологией, он всю жизнь собирает камни и поделки из них. Мужчина рассказал «Кур'еру», с каким случаем связана первая находка и почему он считает, что именно камни принесли ему личное счастье. Какие редкие камни есть в коллекции случчанина, а каких — в Беларуси не найти.

Камни реагируют на состояние здоровья хозяина

«В первую экспедицию в горы Туркмении я попал в 17 лет, после окончания Днепропетровского горного техникума в 1954 году, — рассказал Виктор. — К минералам и камням у меня особое отношение, я считаю их уникальным даром природы. Они, как живые существа, способны уставать, стареть, реагировать на настроение или состояние здоровья своего хозяина. Они меняют цвет, а благодаря своей кристаллической структуре запоминают и передают информацию. Камень сопровождает человека всю жизнь, пробуждает мысли и чувства. Как находишь первый камень, тобой овладевает непреодолимое желание найти второй, третий… В этом, наверное, суть профессии геолога. Камни обладают завораживающей красотой и уникальной природной силой. Они способны поглощать энергию извне и трансформировать её. Например, рубин поглощает радиоволны и свет, это свойство используют в квантовых усилителях радиоволн. Турмалин тепловую энергию преобразует в электрическую. А кристаллы бромного серебра в фотографической эмульсии «помнят» запечатлённое изображение.

Первая находка

Первой находкой стал крупный оникс. Тогда наша экспедиция работала в горах Туркмении в приграничной с Афганистаном зоне. Мы зашли в одну из пещер. Не пещера — бесконечный лес из разноцветных сталактито-сталагмитовых образований. Они напоминали раскидистые деревья, несущие кроны к сводам. Красота неописуемая! Мы долго созерцали эту картину, прежде чем приступить к работе — нужно было взять образцы гипса. Первый камень на память о первой экспедиции у геологов как ритуал. У меня большинство минералов привезены из экспедиций, но некоторые выменивал у коллег на экземпляры, недостающие в коллекции. Каждый камень, привезённый из экспедиции, для меня — это маленький эпизод из жизни. Кораллы из Тихого океана и гипсовые розочки из Красного моря были привезены мне коллегами из зарубежных командировок.

Рклама

У меня есть и большой чёрный обсидиан — камень случайной удачи. Его привёз из поездки в Армению на горное озеро Севан. Не доезжая до озера, мы попали в район дорожно-ремонтных работ. Вышли из машины на обочину размяться. И здесь, практически под ногами, неожиданно увидел это самое чудо — чёрный обсидиан. Свою коллекцию из 150 камней я собирал практически на протяжении всей трудовой жизни. С экспедициями объездил многие регионы Советского Союза и отовсюду что-то привозил. В основном камни поделочные, потому что драгоценные и полудрагоценные считались достоянием государства, их нельзя было иметь в личном распоряжении.

Наиболее редкие минералы — крупные коричневые ониксы (сейчас они почти все огранённые), обсидианы, астрофиллит (звёздный камень) сиреневый с блёстками из вкраплений железа, агаты, яшма, малахит, лазуриты, чароит. В моей коллекции есть аметист, горный хрусталь, лабрадорит, лиственит, родонит, топаз, янтарь.

Собираю также картины или мини-статуэтки из минералов. В советские времена при экспедициях были мастерские по художественному оформлению камня. Картины, в основном пейзажи, выполнялись способом напыления каменной крошки на мраморную пластинку и вставлялись в рамку.

Какие камни есть в Беларуси

Если говорить о поделочных камнях, то их добыча велась практически во всех республиках бывшего Советского Союза. Месторождения драгоценных и полудрагоценных камней находились на Урале, в Таджикистане, Узбекистане, в Сибири (Якутия), Архангельской области, на Кольском полуострове, на Кавказе, в некоторых регионах Украины.

Беларусь, к сожалению, бедна на минералы. Можно назвать гранит - в районе Микашевичей и Копыля, сланцы, каменный уголь. Каменная соль — под Солигорском, гипс, селенит, железная руда — в районе Столбцов.

Какое счастье принесли Виктору камни

Говорят, что камни приносят счастье их владельцу. Я действительно счастливый человек. В своей первой экспедиции я встретил девушку своей мечты. Тогда мне было 17 лет. В 18 лет женился и прожил в браке с одной женщиной долгую и счастливую жизнь. У нас не было пышной свадьбы. Чтобы расписаться, со стоянки геологов в горах Кугитанга до ближайшего населённого пункта мы прошли пешком не один километр горной дороги. Той же дорогой вернулись на стоянку уже как счастливые молодожёны. Счастье окрыляет и вдохновляет на движение вперёд. Я поступил на заочное отделение политехнического института. Мне было немногим больше 21 года, когда получил назначение в Ашхабад на должность начальника управления при Совете Министров Туркменистана. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, а в следующем году — переехал в Беларусь, она стала родиной для моих детей и внуков. Работал главным инженером Белорусской геолого-разведывательной экспедиции. Какие бы должности я ни занимал, всегда неотъемлемой частью были поездки в экспедиции геологов. И из каждой привозил новые камни для коллекции.

Жаль, что дети не пошли по моим стопам. Для них камни — предмет любопытства и восхищения. Надеюсь, что в следующих поколениях правнуки или праправнуки обретут любовь к минералам и выберут профессию геолога".