Жителю Слуцка Виктору Площадному 83 года, его трудовая биография связана с геологией, он всю жизнь собирает камни и поделки из них. Мужчина рассказал «Кур'еру», с каким случаем связана первая находка и почему он считает, что именно камни принесли ему личное счастье. Какие редкие камни есть в коллекции случчанина, а каких — в Беларуси не найти.

Камни реагируют на состояние здоровья хозяина

«В первую экспедицию в горы Туркмении я попал в 17 лет, после окончания Днепропетровского горного техникума в 1954 году, — рассказал Виктор. —  К минералам и камням у меня особое отношение, я считаю их уникальным даром природы. Они, как живые существа, способны уставать, стареть, реагировать на настроение или состояние здоровья своего хозяина. Они меняют цвет, а благодаря своей кристаллической структуре запоминают и передают информацию. Камень сопровождает человека всю жизнь, пробуждает мысли и чувства.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь
Виктор показал место на карте, в Туркмении, где нашёл первый камень. Фото: Елена Бадьина
Как находишь первый камень, тобой овладевает непреодолимое желание найти второй, третий… В этом, наверное, суть профессии геолога. Камни обладают завораживающей красотой и уникальной природной силой. Они способны поглощать энергию извне и трансформировать её. Например, рубин поглощает радиоволны и свет, это свойство используют в квантовых усилителях радиоволн. Турмалин тепловую энергию преобразует в электрическую. А кристаллы бромного серебра в фотографической эмульсии «помнят» запечатлённое изображение.

Первая находка

Первой находкой стал крупный оникс. Тогда наша экспедиция работала в горах Туркмении в приграничной с Афганистаном зоне. Мы зашли в одну из пещер. Не пещера — бесконечный лес из разноцветных сталактито-сталагмитовых образований. Они напоминали раскидистые деревья, несущие кроны к сводам. Красота неописуемая! Мы долго созерцали эту картину, прежде чем приступить к работе — нужно было взять образцы гипса.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь
Оникс (на заднем плане), который стал первым в коллекции геолога Площадного.
Первый камень на память о первой экспедиции у геологов как ритуал. У меня большинство минералов привезены из экспедиций, но некоторые выменивал у коллег на экземпляры, недостающие в коллекции. Каждый камень, привезённый из экспедиции, для меня — это маленький эпизод из жизни. Кораллы из Тихого океана и гипсовые розочки из Красного моря были привезены мне коллегами из зарубежных командировок.

Рклама

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

У меня есть и большой чёрный обсидиан — камень случайной удачи. Его привёз из поездки в Армению на горное озеро Севан. Не доезжая до озера, мы попали в район дорожно-ремонтных работ. Вышли из машины на обочину размяться. И здесь, практически под ногами, неожиданно увидел это самое чудо — чёрный обсидиан.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь
Обсидиан — вулканическая горная порода.
Свою коллекцию из 150 камней я собирал практически на протяжении всей трудовой жизни. С экспедициями объездил многие регионы Советского Союза и отовсюду что-то привозил. В основном камни поделочные, потому что драгоценные и полудрагоценные считались достоянием государства, их нельзя было иметь в личном распоряжении.

Наиболее редкие минералы — крупные коричневые ониксы (сейчас они почти все огранённые), обсидианы, астрофиллит (звёздный камень) сиреневый с блёстками из вкраплений железа, агаты, яшма, малахит, лазуриты, чароит. В моей коллекции есть аметист, горный хрусталь, лабрадорит, лиственит, родонит, топаз, янтарь.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизньОникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Собираю также картины или мини-статуэтки из минералов. В советские времена при экспедициях были мастерские по художественному оформлению камня. Картины, в основном пейзажи, выполнялись способом напыления каменной крошки на мраморную пластинку и вставлялись в рамку.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь
Картина выполнена на мраморе, на который нанесена мелкая крошка камней разных пород

Какие камни есть в Беларуси

Если говорить о поделочных камнях, то их добыча велась практически во всех республиках бывшего Советского Союза. Месторождения драгоценных и полудрагоценных камней находились на Урале, в Таджикистане, Узбекистане, в Сибири (Якутия), Архангельской области, на Кольском полуострове, на Кавказе, в некоторых регионах Украины.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Беларусь, к сожалению, бедна на минералы. Можно назвать гранит - в районе Микашевичей и Копыля, сланцы, каменный уголь. Каменная соль — под Солигорском, гипс, селенит, железная руда — в районе Столбцов.

Какое счастье принесли Виктору камни

Говорят, что камни приносят счастье их владельцу. Я действительно счастливый человек. В своей первой экспедиции я встретил девушку своей мечты. Тогда мне было 17 лет. В 18 лет женился и прожил в браке с одной женщиной долгую и счастливую жизнь. У нас не было пышной свадьбы. Чтобы расписаться, со стоянки геологов в горах Кугитанга до ближайшего населённого пункта мы прошли пешком не один километр горной дороги. Той же дорогой вернулись на стоянку уже как счастливые молодожёны.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь
Виктор — автор более десятка изобретений, на которые имеет авторские свидетельства.
Счастье окрыляет и вдохновляет на движение вперёд. Я поступил на заочное отделение политехнического института. Мне было немногим больше 21 года, когда получил назначение в Ашхабад на должность начальника управления при Совете Министров Туркменистана. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, а в следующем году — переехал в Беларусь, она стала родиной для моих детей и внуков. Работал главным инженером Белорусской геолого-разведывательной экспедиции. Какие бы должности я ни занимал, всегда неотъемлемой частью были поездки в экспедиции геологов. И из каждой привозил новые камни для коллекции.

Оникс весом больше трёх килограмм. Случчанин показал коллекцию камней, которую собирает всю жизнь

Жаль, что дети не пошли по моим стопам. Для них камни — предмет любопытства и восхищения. Надеюсь, что в следующих поколениях правнуки или праправнуки обретут любовь к минералам и выберут профессию геолога".

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