Министр внутренних дел РБ приехал в Слуцк на открытие памятной доски генералу Плиеву. Они земляки

Сегодня в Слуцке торжественно открыли памятную доску генералу Иссе Плиеву. Его именем уже названа улица в городе. Исса Александрович командовал кавалеристами, которые участвовали в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.

На торжественную церемонию приехали председатель и работники Слуцкого райисполкома, начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук (который родом из Слуцкого района и закончил в Слуцке среднюю школу), а также Министр внутренних дел Беларуси Юрий Хаджимуратович Караев. Юрий Хаджимуратович, так же как и Исса Плиев, родился в Северной Осетии. Читайте также:

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