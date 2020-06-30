Министр внутренних дел РБ приехал в Слуцк на открытие памятной доски генералу Плиеву. Они земляки

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Сегодня в Слуцке торжественно открыли памятную доску генералу Иссе Плиеву. Его именем уже названа улица в городе. Исса Александрович командовал кавалеристами, которые участвовали в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.

На торжественную церемонию приехали председатель и работники Слуцкого райисполкома, начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук (который родом из Слуцкого района и закончил в Слуцке среднюю школу), а также Министр внутренних дел Беларуси Юрий Хаджимуратович Караев. Юрий Хаджимуратович, так же как и Исса Плиев, родился в Северной Осетии.

Министр внутренних дел РБ приехал в Слуцк на открытие памятной доски генералу Плиеву. Они земляки
Министр Юрий Караев — второй слева, в черном костюме. Начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук — справа от Андрея Янчевского, в синей куртке. Фото: Алесь Достанко
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