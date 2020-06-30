Как в Слуцке открывали мемориальную доску в честь генерала Плиева. Фото, видео

30 июня — День освобождения Слуцка от немецко-фашистских захватчиков. Историки говорят, что в 1944 году город был освобождён мастерски и в течение шести часов.

Как сообщал «Кур'ер» ранее, памятную доску генералу Иссе Плиеву торжественно открыли в Слуцке. Доска размещена на административном здании СУ-55 по улице Плиева, 13. Исса Александрович командовал кавалеристами, которые участвовали в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.

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Видео: Алесь Достанко, монтаж: Олеся Белая

Юрий Караев неслучайно прибыл на это мероприятие. Рассказывая о заслугах генерала Иссы Плиева, министр МВД пояснил: «Он с моим дедом из одного села, из Старого Батакаюрта, и дед мне рассказывал, что он учился с ним в одном классе». По словам Юрия Караева, он гордится, что Слуцк освобождал его земляк, и все народы Советского Союза участвовали в освобождении от фашистов.

РАНЕЕ. Проект «Кур'ера» «Улицы имени героев». Кто такой Плиев

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