Как в Слуцке открывали мемориальную доску в честь генерала Плиева. Фото, видео

Алесь Достанко
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30 июня — День освобождения Слуцка от немецко-фашистских захватчиков. Историки говорят, что в 1944 году город был освобождён мастерски и в течение шести часов.

Как сообщал «Кур'ер» ранее, памятную доску генералу Иссе Плиеву торжественно открыли в Слуцке. Доска размещена на административном здании СУ-55 по улице Плиева, 13. Исса Александрович командовал кавалеристами, которые участвовали в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.

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Видео: Алесь Достанко, монтаж: Олеся Белая

Юрий Караев неслучайно прибыл на это мероприятие. Рассказывая о заслугах генерала Иссы Плиева, министр МВД пояснил: «Он с моим дедом из одного села, из Старого Батакаюрта, и дед мне рассказывал, что он учился с ним в одном классе». По словам Юрия Караева, он гордится, что Слуцк освобождал его земляк, и все народы Советского Союза участвовали в освобождении от фашистов.

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Фотографии: Алесь Достанко
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, встречает министра МВД
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси, Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома (родом из Слуцкого района), Василий Мирошниченко, автор идеи и создатель мемориальной доски.
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Кроме Василия Мирошниченко, один из героев мероприятия — Артемий Мельников (на фото справа, беседует с министром МВД Беларуси). Этот 9-классник вместе со своей мамой приехал из Владикавказа (Республика Северная Осетия, Россия). Мальчика называют биографом генерала Плиева. Он зачитал приветственный адрес от семьи генерала Плиева. А главе МВД подарил икону Георгия Победоносца, написанную на Кавказе.
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото
Юрий Караев, Артемий Мельников и Василий Мирошниченко возлагают венок в цветах флага Северной Осетии — бело-красно-жёлтый
Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

РАНЕЕ. Проект «Кур'ера» «Улицы имени героев». Кто такой Плиев

В ТЕМУ. Кто такой генерал Плиев, что связывает его со Слуцком и почему о нём мы вспоминаем именно сегодня

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