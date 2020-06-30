В пятницу, 3 июля, в День Независимости запланировано возложение к памятникам и братским могилам. Пока решается, будет ли проводиться концерт вживую. Это станет известно завтра.



Об этом «Кур'еру» сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома.

Представители культуры рассказали «Кур'еру», что ГДК готовит вечерний концерт, который пройдёт с 20.00 до 23.00. Сцену установят на лестнице Дома культуры.

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Также в городском парке выступят творческие коллективы Слуцка и района. Концерт запланирован с 15.00 до 19.00.