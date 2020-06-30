На прошлой неделе «Кур`ер» писал, что на «Майском Посаде» появятся два новых торговых объекта. Один из них строится на месте бывшей автобусной остановки. Жительница этого района обратила внимание, что автобусную остановку давно перенесли, но до сих пор никак не оборудовали.

«На площадке для посадки в автобус, следующий в сторону центра, нет ни крыши над головой, ни скамейки, чтобы сумку поставить. Даже информационного табло с указанием маршрутов нет. Сейчас стоим под солнцем и дождём, зимой будем стоять под снегом. Вижу, как некоторые случчане иногда прячутся от дождя в магазине „Свежий хлеб“. Но разве это правильно? Автобусную остановку давно уже перенесли, так почему до сих пор не подумали о жителях? Магазинами район застраивают, а про благоустройство никто не думает. То ли денег нет, то ли нашу местную власть не интересуют наши проблемы», — обозначила проблему случчанка.

Как должно быть

Законодательство Республики Беларусь защищает граждан в этом отношении. Так в разделе 10 (Обустройство дорог) ТКП 45−3.03−19−2006 (2 250) в подразделе 10.1 (Автобусные остановки) прописано, что «остановки должны быть оборудованы остановочными и посадочными площадками со скамьями и урнами для мусора, а также павильонами или навесами для пассажиров с информацией о названии остановки и с устройством для размещения движения автобусов» (п. 10.1.1).

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В СТБ 1635−2006 «Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц» остановочный павильон определён как «элемент площадки для остановки общественного пассажирского транспорта, предназначенный для защиты ожидающих его людей от атмосферных осадков и ветра» (п. 3.32), а остановочный пункт (остановка) общественного пассажирского транспорта как «сооружение, предназначенное для остановки общественного пассажирского транспорта, ожидания, посадки и высадки пассажиров» (п. 3.33).