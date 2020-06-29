Insta-рецепт. Как приготовить беляши на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь беляши на слуцких дрожжах (Interferm).
Ингредиенты
Для теста:
тёплое молоко — 250 мл;
тёплая вода — 250 мл;
яйца — 2 шт.;
соль — 1 ч.л.;
сахар — 1 ч.л.;
свежие дрожжи — 25 г;
мука — 1,1 кг;
растительное масло — 100 мл.
Рклама
Для начинки:
фарш на выбор — 1 кг;
соль по вкусу;
специи на ваш выбор, например, кориандр, паприка и приправа для мяса;
репчатый лук — 4 шт.
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.