Insta-рецепт. Как приготовить беляши на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь беляши на слуцких дрожжах (Interferm).

Ингредиенты

Для теста:

тёплое молоко — 250 мл;

тёплая вода — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

свежие дрожжи — 25 г;

мука — 1,1 кг;

растительное масло — 100 мл.

Рклама

Для начинки:

фарш на выбор — 1 кг;

соль по вкусу;

специи на ваш выбор, например, кориандр, паприка и приправа для мяса;

репчатый лук — 4 шт.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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