В Слуцком районе 8 работников ферм пострадали от коров. Прочитайте, как это происходило

В последнее время на фермах в Слуцком районе участились случаи производственного травматизма. Так, за 2019 год и первое полугодие 2020 года от крупного рогатого скота пострадали 8 работников. Для сравнения: в Солигорском районе за аналогичный период зафиксировано два случая, в Стародорожском — 1, в Любанском — 4.
Об этом «Кур`еру» сообщила Юлия Перепечко, заместитель начальника отдела Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.
Как именно травмировались работники
1. ПРИДАВИЛА РУКУ. Одно из происшествий случилось в 2019 году в ОАО «Подлесье-2003». При привязывании коров к стойловому оборудованию одна из коров придавила руку оператору машинного доения, травмировав её.
2. ПРИЖАЛА ПАЛЕЦ. Также был случай в филиале «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат». При выходе из станка для доения крупного рогатого скота корова прижала палец руки оператора машинного доения к ограждению станка.
3. УДАРИЛА ГОЛОВОЙ В ЖИВОТ. Имеют место случаи, когда в организации не определяется порядок безопасного перегона животных, а также их перевески, что в конечном итоге приводит также к травмированию работников. Так, в филиале «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» при выделении новотельной коровы из основного стада корова ударила работника головой в живот.
4. ПРИЖАЛА РУКУ. В ОАО «Исерно» при перегоне коров животновод закрывал ворота, корова толкнула их и прижала руку работнику, травмировав её.
5. ПРИДАВИЛА ВОРОТАМИ. Спустя месяц во время пересчёта крупного рогатого скота на ферме одна из коров придавила воротами в ограждению загона бухгалтера.
6. ОПРОКИНУЛА НА БЕТОННЫЙ ПОЛ. При выполнении работ по подгону крупного рогатого скота в станок для обрезки и расчистки копыт одна из коров ударила работницу ОАО «Агрофирма «Лучники». В результате чего потерпевшая упала на бетонный пол, получив тяжёлую производственную травму.
7. ШВЫРНУЛ НА БЕТОННЫЙ СТОЛБ, УДАРИЛ КАЛИТКОЙ В ЛИЦО. Был тяжело травмирован животновод сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Один из быков ударил головой о нижнюю часть калитки, в результате чего мужчину отбросило в сторону бетонной плиты. Он ударился головой о бетонный столб, а отлетевшая часть калитки ударила его по лицу.
Как избежать травм
Юлия Перепечко отмечает, чтобы избежать подобных несчастных случаев, необходимо заранее инструктировать работников, что можно, а что нельзя делать при работе с крупным рогатым скотом.
«При выполнении работ с животными нужно обращаться
- уверенно,
- ласково,
- спокойно,
- при этом соблюдая осторожность.
Подгонять животных можно специальным длинным ременным бичом или электрошокером.
Но ни в коем случае нельзя использовать для подгона
- острые и режущие предметы,
- короткие палки
- или резиновые шланги.
Бодливым коровам следует отпиливать рога. Рядом с агрессивными животными необходимо вывешивать предупреждающие надписи, например,
- «Осторожно, бодливая корова!»
- или «Осторожно, бьёт копытами!»
При привязном содержании привязь должна быть прочной и достаточно свободной. Она не должна стеснять движений животных или затягивать им шею", — перечисляет она.
Основные требования, обеспечивающие безопасные условия труда работников животноводческих объектов, установлены Правилами по охране труда при производстве продукции животноводства (постановление Минсельхозпрода Беларуси
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