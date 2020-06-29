В Слуцком районе 8 работников ферм пострадали от коров. Прочитайте, как это происходило

В последнее время на фермах в Слуцком районе участились случаи производственного травматизма. Так, за 2019 год и первое полугодие 2020 года от крупного рогатого скота пострадали 8 работников. Для сравнения: в Солигорском районе за аналогичный период зафиксировано два случая, в Стародорожском — 1, в Любанском — 4.

Об этом «Кур`еру» сообщила Юлия Перепечко, заместитель начальника отдела Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Как именно травмировались работники

1. ПРИДАВИЛА РУКУ. Одно из происшествий случилось в 2019 году в ОАО «Подлесье-2003». При привязывании коров к стойловому оборудованию одна из коров придавила руку оператору машинного доения, травмировав её.

2. ПРИЖАЛА ПАЛЕЦ. Также был случай в филиале «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат». При выходе из станка для доения крупного рогатого скота корова прижала палец руки оператора машинного доения к ограждению станка.

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3. УДАРИЛА ГОЛОВОЙ В ЖИВОТ. Имеют место случаи, когда в организации не определяется порядок безопасного перегона животных, а также их перевески, что в конечном итоге приводит также к травмированию работников. Так, в филиале «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» при выделении новотельной коровы из основного стада корова ударила работника головой в живот.

4. ПРИЖАЛА РУКУ. В ОАО «Исерно» при перегоне коров животновод закрывал ворота, корова толкнула их и прижала руку работнику, травмировав её.

5. ПРИДАВИЛА ВОРОТАМИ. Спустя месяц во время пересчёта крупного рогатого скота на ферме одна из коров придавила воротами в ограждению загона бухгалтера.

6. ОПРОКИНУЛА НА БЕТОННЫЙ ПОЛ. При выполнении работ по подгону крупного рогатого скота в станок для обрезки и расчистки копыт одна из коров ударила работницу ОАО «Агрофирма «Лучники». В результате чего потерпевшая упала на бетонный пол, получив тяжёлую производственную травму.

7. ШВЫРНУЛ НА БЕТОННЫЙ СТОЛБ, УДАРИЛ КАЛИТКОЙ В ЛИЦО. Был тяжело травмирован животновод сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Один из быков ударил головой о нижнюю часть калитки, в результате чего мужчину отбросило в сторону бетонной плиты. Он ударился головой о бетонный столб, а отлетевшая часть калитки ударила его по лицу.

Как избежать травм

Юлия Перепечко отмечает, чтобы избежать подобных несчастных случаев, необходимо заранее инструктировать работников, что можно, а что нельзя делать при работе с крупным рогатым скотом.

«При выполнении работ с животными нужно обращаться

уверенно,

ласково,

спокойно,

при этом соблюдая осторожность.

Подгонять животных можно специальным длинным ременным бичом или электрошокером.

Но ни в коем случае нельзя использовать для подгона

острые и режущие предметы,

короткие палки

или резиновые шланги.

Бодливым коровам следует отпиливать рога. Рядом с агрессивными животными необходимо вывешивать предупреждающие надписи, например,

«Осторожно, бодливая корова!»

или «Осторожно, бьёт копытами!»

При привязном содержании привязь должна быть прочной и достаточно свободной. Она не должна стеснять движений животных или затягивать им шею", — перечисляет она.