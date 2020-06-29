«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июня. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Оператор процесса обработки зерна

Рклама

Тарифный разряд: 2

Образование: общее среднее

Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

От 1200 рублей

Оператор машинного доения

Тарифный разряд: 6

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем

Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

От 1060 рублей

Инженер-электрик

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем

Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

От 1000 рублей

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем

Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

2. Животновод

Тарифный разряд: 4

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: уход за молодняком до 3-х месяцев

Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

3. Водитель автомобиля

Тарифный разряд: 5

Образование: общее среднее

Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

От 952 рублей

Инструктор по вождению

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: старший сержант, военная служба по контракту, кат. С

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 897 рублей

Водитель автомобиля

Тарифный разряд: 5

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту, кат. С

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 880 рублей

Врач-специалист

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: врач общей практики

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 873 рублей

Слесарь по ремонту боевых и специальных машин

Тарифный разряд: 4

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: отделение обслуживания мостовой техники, ефрейтор, военная служба по контракту, наличие документов по специальности

Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 800 рублей

1. Токарь

Тарифный разряд: 4

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее одного года

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

2. Врач-специалист