«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июня. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Оператор процесса обработки зерна

Рклама
  • Тарифный разряд: 2
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

От 1200 рублей

Оператор машинного доения

  • Тарифный разряд: 6
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
  • Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

От 1060 рублей

Инженер-электрик

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
  • Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

От 1000 рублей

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
  • Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

2. Животновод
  • Тарифный разряд: 4
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: уход за молодняком до 3-х месяцев
  • Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

3. Водитель автомобиля

  • Тарифный разряд: 5
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».

От 952 рублей

Инструктор по вождению

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: старший сержант, военная служба по контракту, кат. С
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 897 рублей

Водитель автомобиля

  • Тарифный разряд: 5
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту, кат. С
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 880 рублей

Врач-специалист
  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: врач общей практики
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

От 873 рублей

Слесарь по ремонту боевых и специальных машин

  • Тарифный разряд: 4
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: отделение обслуживания мостовой техники, ефрейтор, военная служба по контракту, наличие документов по специальности
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.

От 800 рублей

1. Токарь

  • Тарифный разряд: 4
  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее одного года
  • Наниматель: ОАО «Крановый завод».

2. Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: врач-педиатр участковый детской поликлиники
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

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