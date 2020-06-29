«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июня. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Оператор процесса обработки зерна
Рклама
- Тарифный разряд: 2
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».
От 1200 рублей
Оператор машинного доения
- Тарифный разряд: 6
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
- Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
От 1060 рублей
Инженер-электрик
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
- Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
От 1000 рублей
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: возможна доставка нанимателем
- Наниматель: СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
2. Животновод
- Тарифный разряд: 4
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: уход за молодняком до 3-х месяцев
- Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».
3. Водитель автомобиля
- Тарифный разряд: 5
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ОАО «Агрофирма «Лучники».
От 952 рублей
Инструктор по вождению
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: старший сержант, военная служба по контракту, кат. С
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
От 897 рублей
Водитель автомобиля
- Тарифный разряд: 5
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: автомобильное отделение, рядовой, военная служба по контракту, кат. С
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
От 880 рублей
Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: врач общей практики
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
От 873 рублей
Слесарь по ремонту боевых и специальных машин
- Тарифный разряд: 4
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: отделение обслуживания мостовой техники, ефрейтор, военная служба по контракту, наличие документов по специальности
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
От 800 рублей
1. Токарь
- Тарифный разряд: 4
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее одного года
- Наниматель: ОАО «Крановый завод».
2. Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: врач-педиатр участковый детской поликлиники
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
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