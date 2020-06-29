«У меня самая лучшая жена и самый лучший кот». Топ-12 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Рклама

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😊😃🤨✌

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👉👈🥴🥴

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for you

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✨💫

A post shared by Валерия ✨ (@_valeriya00) on

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Для счастья мало надо😆

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я и 1950 год

A post shared by @ b1v1v1 on

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chill out 🍭🦄🌈

A post shared by MARTA MASYUK 🌟 (@murrtini_) on

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👺

A post shared by ᴅᴀɴᴏᴄʜᴋᴀ🌸🌵 (@dana_lapotko) on

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