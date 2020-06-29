«У меня самая лучшая жена и самый лучший кот». Топ-12 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
Рклама
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Свежий воздух, лес🌳🌲костёр 🔥 сон в палатке🏕 приятная компания - это все плюсы. А какие плюсы без минусов, без жужжащих комаров или без змеи, которая заползла под капот😂 Если вам интересна дальнейшая судьба змеи, то не переживайте, она в целости и сохранности доехала под капотом до самого Слуцка😁🙈
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