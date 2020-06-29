Сжигали стариков заживо. Смертный приговор убийце из Слуцкого района рассмотрит Верховный суд

Смертный приговор по делу об убийстве пожилых мужчин в Слуцком районе будет рассматривать во вторник, 30 июня, Верховный суд Беларуси, сообщает Sputnik.

«В 9.30 30 июня начнётся рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке об убийствах заведомо престарелых, совершённых общеопасным способом, с особой жестокостью, разбоях, умышленных уничтожениях имущества», — сообщили в Верховном суде.

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Напомним, суд первой инстанции приговорил 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика к смертной казни, признав его виновным в совершении убийств двух человек. Его троим подельникам также вынесен обвинительный приговор:

33-летний Валентин Бушнин приговорён к 18 годам лишения свободы, 25-летний Виталий Мятеж — к 22 годам колонии, четвёртый обвиняемый Сергей Захарченя — к одному году лишения свободы.

Уголовное дело об убийствах с особой жестокостью престарелых рассматривалось в выездном судебном заседании в Слуцке.

Преступления были совершены в начале 2019 года — среди убитых 79-летний и 94-летний мужчины. Преступления раскрыли после того, как на 85-летнюю жительницу Копыльского района было совершено разбойное нападение и соседи вызвали милицию.

По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всех их связывают родственные отношения. Как говорят жители деревни Ульяновка Слуцкого района, банда держала в страхе жителей этой и окрестных деревень.

Данный расстрельный приговор — второй в Беларуси в этом году.