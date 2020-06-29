Под Слуцком начали реконструкцию участка трассы Р23 до Солигорска

В Слуцком районе в понедельник, 29 июня, дан официальный старт реконструкции ещё одного участка трассы Р23 Минск-Микашевичи. Об этом пишет БелТА.

16-километровый участок (со 110,7 км до 126,3 км трассы) доведёт реконструированную дорогу до Солигорска. Работы на нём планируется завершить к ноябрю 2021 года.

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Это уже пятый участок дороги Р23, который из двухполосного реконструируется в четырёхполосный. На нём будут построены восемь автобусных остановок, стоянки для автомобилей.

Общая стоимость проекта составляет 90 млн рублей. Он финансируется за счёт кредитов «Банка развития».

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