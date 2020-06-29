Очень опасный обгон под Солигорском попал на видео. Водитель наутро сам пришёл в ГАИ

Грубое нарушение под Солигорском попало на видео. На записи видно, как водитель Volvo совершает рискованный обгон, что едва не привело к серьёзной аварии.

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Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июня. Как сообщают «Солигорские автолюбители», утром 29 июня водитель Volvo сам пришёл в ГАИ. Свою вину он признал полностью.

В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, он будет привлечён к административной ответственности.

До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю запрещается выполнять обгон:

если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения, подал сигнал левого поворота;

если следующие за ним водители начали обгон.

Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению манёвра, производится с правой стороны.

Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учётом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещается:

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещён», «Обгон грузовым автомобилям запрещён», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъёмах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъём», а также при наличии сплошной дорожной разметки (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъёмов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

на обозначенных и (или) регулируемых перекрёстках;

на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;

при недостаточной видимости дороги;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Вне населённых пунктов водитель тихоходного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, конструкция которого, перевозимый груз или техническое состояние затрудняют его обгон, должен занять положение на дороге как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства.

Если встречный разъезд транспортных средств затруднён, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу.