Молодожёны-2020. День рождения семьи - 27 июня

Александр и Алёна Логвин

Кирилл и Анастасия Делендик

Александр и Алёна познакомились в Барановичах. Молодой человек ездил на присягу к другу и на обратном пути, на вокзале, обратил внимание на Алёну. Как рассказала невеста, предложение руки и сердца было для неё неожиданностью. Но это не отразилось на положительном ответе. «Когда мы только познакомились, я уже тогда поняла, что хочу замуж за этого человека», — говорит Алёна.

Год назад Кирилл вернулся из армии и отмечал это событие в компании друзей. Анастасия тоже оказалась в их компании. Так молодые люди и познакомились. Решение создать семью было обоюдным. На память об этом Кирилл подарил любимой кольцо.