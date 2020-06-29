На вкус и цвет товарищей нет. Пословица о разных предпочтениях, в том числе и в дизайне интерьера. Однако есть универсальные рекомендации и советы, которые помогут сделать ваше жилище уютным, функциональным и стильным.

1.Практично и атмосферно

Сделать интерьер чуть более практичным поможет правильный выбор цвета обивки мебели. Обивка мягкой мебели в коричневом или сером цвете будет наиболее практичной, так как эти цвета хорошо скрывают пыль, грязь и износ.

2. Визуально расширить пространство

Коврики круглой формы добавят теплоты и уюта интерьеру, а ещё помогут визуально расширить жилое пространство. С этой же целью можно использовать и зеркала. Они, отражая свет, сделают комнату светлее и больше, как бы открывая в ней дополнительное измерение. «Расширить» пространство поможет оформление стен в светлых тонах или с горизонтальными полосами.

3. Глубина и насыщенность

Мебель на ножках поможет зрительно разгрузить интерьер. Чтобы придать дизайну интерьера глубину и насыщенность, уделите внимание не только форме, но и фактуре мебели и аксессуаров: глянцевая поверхность фасадов шкафов в сочетании с рельефным паркетом; шёлк и бархат на подушках, шкуры, кожа — тактильные ощущения играют большую роль в создании уюта в доме.

4. «Поднимаем» потолки

В помещениях с низкими потолками следует использовать низкую мебель, это добавит «воздуха».

Низкий потолок можно зрительно приподнять, используя настенные бра, которые будут светить не вниз, а вверх (или в обе стороны). Эту задачу помогут решить и вертикальные полосы в оформлении стен. Все эти хитрости зрительно изменят геометрию помещения.

5. Баланс цвета и размера

Небольшие помещения надо обставлять компактной мебелью на изящных ножках. Добавить интерьеру больше пространства и света поможет прозрачная пластиковая мебель.

Массивная, приземистая корпусная мебель, предметы тёмно-синего, фисташкового, шоколадного, графитового цвета омрачают атмосферу и усиливают впечатление тесноты.

6. Сочетание оттенков

Используйте оттенки одного цвета. Выберите цвет и соберите вокруг него его «родственников». К примеру, нравится зелёный. Покрасьте стены в насыщенный цвет хаки и подберите шторы такого же цвета. К ним подойдут диван более яркого зелёного оттенка и зелёный узорный коврик. А с помощью ботанических принтов можно добавить других оттенков зелёного, коричневого и зеленовато-жёлтого.

Рклама

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