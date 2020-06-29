В июле обещано несколько изменений, которые коснутся кошелька белорусов. Повысятся пенсии, снизится ставка рефинансирования, по-новому будут рассчитывать алименты отдельным категориям должников. Снизится стоимость шенгена, а вот зарядка электромобилей станет платной. Соглашение о детях можно будет заключать родителям, не состоящим в браке, а у бухгалтеров появится кодекс этики и международные стандарты аудита. В Слуцке изменится расписание движения некоторых пригородных автобусов.

Пересчитают пенсии



С 1 июля в связи с ростом средней заработной платы пересчитают пенсии. Их размер увеличится в среднем на 6%. В 2020 году это будет первое плановое повышение, в 2018 году пенсии повышали трижды, в 2019-м — дважды. Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Минтруда также обращает внимание, что размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту БПМ в среднем на душу населения, было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.

Изменится ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования снижается с 1 июля до 7,75%, такое решение приняло правление Национального банка. Причина этого, по комментариям Нацбанка, в том, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

Предыдущее снижение ставки рефинансирования было в мае. Согласно решению регулятора, с 1 июля ставку рефинансирования снизят с 8% до 7,75%. Ставка по кредиту овернайт снижается до 8,75%, по депозиту овернайт — до 6,75%. Рклама

По-новому будут рассчитывать задолженность по алиментам отдельным категориям должников

Основой для расчёта задолженности по алиментам будет являться бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Такой принцип будет применяться судебным исполнителем только в тех случаях, когда должник не работает или нет документов, подтверждающих его заработок. Задолженность в этом случае будет определяться так: на одного ребёнка — 50%, на двух детей — 100%, на трёх и более детей — 150% БПМ в среднем на душу населения.

Кроме того, изменяются подходы при расчёте задолженности по алиментам, взыскиваемым на основании судебного постановления, за время службы в армии или альтернативной службы. Алименты в таких случаях будут определяться так: на одного ребёнка — 25%, на двух детей — 33%, на трёх и более детей — 50% фактически полученного должником дохода.

Подешевеет шенген

С 1 июля стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов снижается с 80 до 35 евро. Сократится и список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, а многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Зарядки для электромобилей станут платными

С июля «Белоруснефть» вводит тарифы на зарядку на ЭЗС Malanka, поскольку закончился тестовый этап создания сети электрозаправочных станций. В это время зарядить электромобиль можно было бесплатно. В компании говорят, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30−40 копеек за 1 кВт·ч.

Разрешат заключать соглашение о детях родителям, которые не состоят в браке



Родители, которые не состоят в браке, смогут заключать соглашение о детях путём его нотариального удостоверения. В соглашении о детях родители могут определить, с кем будут проживать дети, порядок общения и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, выезда из страны ребёнка, размер алиментов и другие аспекты.

До этого такое соглашение могли заключать супруги только при расторжении брака либо признании брака недействительным.

Появится единый реестр лицензий

В Единый реестр лицензий (ЕРЛ) включат данные о выданных лицензиях, сведения о лицензиате, регистрационном номере лицензии и другое. Появится возможность получения сведений из ЕРЛ по запросу через единый портал электронных услуг ОАИС.

Начнут действовать международные стандарты аудиторской деятельности

Совмином принято постановление, в соответствии с которым с 1 июля в Беларуси вводятся в действие международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. В систему международных стандартов аудиторской деятельности входят стандарты аудита, обзорных проверок, сопутствующих аудиту услуг, контроля качества, международные отчёты о практике аудита, документы, предусматривающие внесение изменений в международные стандарты аудиторской деятельности.

Эти стандарты будут обязательными для соблюдения при проведении аудита годовой финансовой отчётности субъектов хозяйствования.

Подорожают сигареты

С 1 июля на 5−10 копеек подорожают некоторые марки сигарет. Цены на некоторую продукцию повышает Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-Инвест», некоторые импортные сигареты, ввозимые государственным предприятием «Беларусьторг».



Изменится расписание пригородных автобусов в Слуцке



С 1 июля появятся изменения в расписании движения автобусов по Слуцкому району: