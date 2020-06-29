Белорусская певица Катя Волкова поставила Слуцку «огромный дизлайк» за велосипедную инфраструктуру

Белорусская певица Катя Волкова, которая когда-то принимала участие в телепроекте «Хочу в Виа Гру», в своём Instagram поделилась историей, как она упала с велосипеда из-за высокого бордюра в Слуцке.
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«Проехали сегодня 76 км на великах! Ехали по дороге и бездорожью, по песку! И все было прекрасно! Великом я управляю божественно!
Назад ехали через Слуцк! И тут начался ад! Всё для людей! Ни одной велосипедной дорожки в маленьком городе, где все на великах! Бордюры в высоту по полметра, а тротуары дико узкие. Я просто слетела на проезжую часть и встала на четвереньки с этого бордюра! Счесала колено (2 дня назад упала с лестницы и тоже синяк на правой ноге уже был) очень сильно и больно.
Хорошо, что меня не задавили! Но это было только начало! Моя сестра тоже зацепилась за бордюр через минут 20 после меня и вылетела кубарем просто на обочину. Тоже синяки и ссадины! Было такое жуткое падение, что я боялась, как бы она шею не сломала!
Если для велосипедистов вообще никак ничего не предусмотрено, то инвалидам в этом городе просто не выйти на улицу! Хотя я помню и в Минске с племянницей намучились в центре на коляске!
Но вы вообще понимаете? Мы проехали за месяц, может, 500 км на велике! И за 20 минут в Слуцке поразбивались! Бордюры высоченные, тротуары узкие, спусков никаких, маленький велосипедный город! Я не знаю, как в других маленьких городах всё для людей, но Слуцку огромный дизлайк. Хотя что говорить, если я сбежала в деревню от аммиачной воды и темноты в Сухарево».
«ехал я на лисапете велошапочку надел».Один дядька ехал насвистывая и смотрел на катин аккуратный зад обтянутый лосинами. В какой то момент он засмотрелся как двигались туда сюда упругие половинки, слетел с высокого бордюра и раскроил себе всю рожу. вот к чему приводит тайная эротомания
брови у нее какие то «обгрызенные»
Сиськи пожалуй маловаты. С такими в Виа Гру не возьмут. Зато молодые и в сочетании с лицом ничего будут